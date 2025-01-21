"Часового Яра как города больше не существует": где продолжаются бои в населенном пункте

По словам журналиста Богдана Мирошникова, от многоквартирных домов остались одни "коробки", а ВСУ пытаются сохранить 2 квартала.

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Вооруженные силы РФ полностью уничтожили город Часов Яр в Донецкой области и захватили 2 квартала. Об этом пишет журналист Богдан Мирошников.

"Продолжаются бои за два (из 4-х) квартала многоэтажек на западе города. Железную дорогу враг продавил. Бои за стадион и прилегающую территорию продолжаются. По сути, сейчас ведется борьба за то, что еще можно назвать зданиями, "коробками". Все остальное стерто", — написал журналист.

Он с горечью сообщил, что Часового Яра как города больше не существует, как и Торецка.

В сводке Генштаба ВСУ 21 января сообщалось, что на Краматорском направлении Силы обороны отражали девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек. Два боестолкновения продолжались.

Также сообщается, что ВС РФ 16 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Щербиновка и Озаряновка 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки до сих пор продолжаются.

Напомним, что украинские десантники вместе с дополнительными подразделениями Сил обороны Украины сорвали несколько штурмовых действий российских войск в Курской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут уличные бои в Торецке и применяли танк против ДРГ РФ.