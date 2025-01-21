Десантники ВСУ сорвали несколько штурмов пехоты с бронетехникой ВС РФ в Курской области (видео)

По данным украинских защитников, штурмовые действия на позиции украинских воинов продолжаются почти каждый день. Российские военные не прекращают попыток выбить подразделения Сил обороны Украины из Курской области.

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Украинские десантники вместе с дополнительными подразделениями Сил обороны Украины сорвали несколько штурмовых действий российских войск в Курской области. Об этом сообщается в Официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Российские военные не прекращают попыток выбить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области РФ. Штурмовые действия на позиции украинских воинов продолжаются почти каждый день", — говорится в публикации.

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Ликвидирована рота россиян с техникой: ВСУ отбили масштабный штурм РФ в Курской области (видео)

Отмечается, что враг бросает в бой пехоту, усиленную бронетехникой.

Российские штурмы на позиции ВСУ в Курской области

Решительность и стойкость бойцов ВСУ останавливает штурмовые действия российских групп. Были отражены несколько атак врага, закончившихся для него тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике.

Напомним, что ВСУ ведут уличные бои в Торецке и применяли танк против ДРГ РФ.

Также сообщалось, как польский танк PT-91 Twardy проявил себя на службе ВСУ.