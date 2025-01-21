Польский танк на службе ВСУ: как проявил себя на поле боя PT-91 Twardy (фото)

По словам бойцов, техника часто применяется в ситуациях, где необходимо вести огонь прямой наводкой. В одном из эпизодов, PT-91 за день трижды выехал на задание, уничтожив позиции противника практически в упор.

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Уже более двух лет польские танки PT-91 Twardy состоят на вооружении Сил обороны Украины. Эти машины эффективно применяются против российских войск, особенно на Покровском направлении, где они останавливают наступательные действия противника. О том как ведет себя польская машина на поле боя и как преимущества танка помогают выполнять экипажу боевые задачи рассказал командир танкового взвода Андрей в интервью АрміяInform.

Танк PT-91 Twardy является модернизированной версией советского Т-72. Машина оснащена динамической защитой ERAWA, включающей 400 защитных блоков с покрытием, которые снижают видимость в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Также установлены дополнительные элементы бронирования, защищающие от осколков, ударов противотанковых ракет и, конечно же, беспилотников.

Танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, пулеметом Калашникова (7,62 мм) и зенитным пулеметом (12,7 мм). Однако из-за развития БПЛА и современных угроз зенитный пулемет практически не используется. Для защиты от воздушных атак танки оборудованы "мангальными" конструкциями и системами пуска дымовых гранат.

Танкисты утверждают, что ходовая часть танка работает стабильно, а по грунтовой дороге украинский мехвод "выжал" из машины максимальные 60 км/ч.

Танк PT-91 Twardy в комлпектации ВСУ Фото: АрміяInform

Боевая работа "Твердого"

Командир рассказал, что танк может работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по противнику. На Покровском направлении, где плотность боев высокая, танки чаще работают на дистанции 200–1000 метров, поражая цели с высокой точностью. Среди целей – вражеская техника, блиндажи, укрытия и пехота противника.

В одном из эпизодов, отметил Андрей, танковый экипаж за день трижды выходил на бой. На дистанции 200 метров танкисты уничтожали вражеские позиции, что подтверждалось радиоперехватами, где было слышно, что россияне в бешенстве. Также были случаи работы с закрытых позиций, например, поражение танка и БМП врага на расстоянии 8 километров.

По словам командира, в Донецкой области чаще всего приходится вести огонь прямой наводкой — это обусловлено высокой интенсивностью боевых действий и использованием штурмовых групп противника на различных участках фронта.

Украинский военнослужащий рассказал о боевой работе PT-91 Фото: АрміяInform

"Мы уничтожаем врага с филигранной точностью. Еще не было такого, чтобы обнаруженная цель не была поражена. Нет существенной разницы, это малые пехотные группы, которые наступают в "серой зоне", или отдельно взятая единица вражеской техники. Есть координаты, наведение на цель и бум!" — подчеркнул Андрей.

Польские танки PT-91 Twardy продемонстрировали и свои защитные качества. В одном бою машина выдержала попадание противотанковой ракеты. Танк загорелся, но экипаж уцелел и сумел добраться в расположение.

Важно

Рабочая лошадка из Польши: экипаж танка PT-91 Twardy рассказал о боевых качествах машины

Ранее сообщалось, что два польских танка PT-91 Twardy выдержали удары до семи противотанковых управляемых ракет, но так и не были уничтожены. Такой результат стал возможен благодаря динамической защите польского происхождения ERAWA-1.