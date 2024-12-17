Рабочая лошадка из Польши: экипаж танка PT-91 Twardy рассказал о боевых качествах машины

Польский PT-91 представляет собой модернизацию советского танка Т-72М1 с улучшенной бронезащитой, системой управления огнем и надежным двигателем. По словам танкистов, его 125-мм орудие выстрелом прямой наводкой "может наделать серьезных чудес".

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Экипаж танка PT-91 Twardy из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ прошел интенсивное обучение в Польше и уже в Украине доказал боеспособность "Твердого" в сложных условиях. В интервью АрмияInform танкисты рассказали о том, как сильные стороны машины проявились в боях с оккупантами в Донецкой области.

Украинские танкисты высоко оценили подготовку в Польше на модернизированных танках PT-91. Поляки, по словам командира экипажа с позывным "Цезарь", старались дать максимум практических знаний, необходимых для выполнения задач в реальных боевых действиях. Однако после возвращения на родину экипажу пришлось доучиваться уже на практике, включая бои в Запорожье.

"Они большие молодцы, если честно. По-человечески хотели нам объяснить — так, чтобы и элементарно, и толково. Не для проформы, не для того, чтобы бумажки сдать, а именно для того, чтобы мы смогли потом на этом танке реально воевать", — отметил наводчик с позывным наводчик "Прораб".

PT-91 Twardy в бою

Танк PT-91 Twardy представляет собой польскую модернизацию советского Т-72М1 с улучшенной бронезащитой, системой управления огнем и надежным двигателем. Экипаж отмечает, что техника проявляет себя с лучшей стороны при условии полной исправности.

Экипаж также высоко оценивает боевые качества PT-91 Twardy, особенно 125-мм танковую пушку, способную с высокой точностью уничтожать вражеские укрепления, технику и живую силу.

"125 калибр прямой наводкой может наделать серьезных чудес. Представьте, что танк находится за 300, за 200 метров до вражеского укрытия и "разбирает" его — какие будут ощущения у врага? Танк — страшная машина, и она сделает такую работу, которую не выполнит более никто — ни минометы, ни артиллерия", — пояснил командир экипажа.

Танк PT-91 Twardy ВСУ Танк PT-91 Twardy ВСУ Танк PT-91 Twardy ВСУ Танк PT-91 Twardy ВСУ Танк PT-91 Twardy ВСУ Украинский экипаж танка PT-91 Украинский экипаж танка PT-91 Украинский экипаж танка PT-91 Защитные экраны танка PT-91 Twardy

Однако данная техника требует ухода и тщательного технического обслуживания, чтобы не оказаться в опасной ситуации в критический момент. Командир экипажа рассказал об одном боевом эпизоде, когда после первого выстрела по позиции противника, они вынуждены были откатиться из-за поломки.

"Сама машина, если в исправном состоянии, то очень хорошая. Если хорошая техника качественно отремонтирована, то она себя хорошо и покажет. Если хоть что-то хоть немного не работает — то это уже все", — признаются танкисты.

Вместе с тем у танка в современной войне много врагов — это FPV-дроны, барражирующие боеприпасы, такие как российский "Ланцет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и мины.

Для защиты PT-91 используют композитную броню, динамическую защиту, а также средства РЭБ и защитные экраны. Бойцы отмечают, что экраны появились относительно недавно, но уже не раз спасали жизни. Сначала они были самодельными, но затем стали поставлять заводские образцы, которыми теперь оснащены все танки на передовой. Благодаря этим новациям и усовершенствованиям и без того крепкий орешек из Польши Twardy стал еще тверже, подчеркнули танкисты.

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Ранее мы писали об одном боевом эпизоде с участием танка PT-91 Twardy. Во время боя две машины выдержали удары 6-7 противотанковых управляемых ракет, но так и не были уничтожены.