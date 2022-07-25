Польша подтвердила передачу в Украину танков PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — это польская модификация советского Т-72 с новой системой управления огня, динамической защитой ERAWA и мощным двигателем.

Пресс-секретарь Агентства вооружений Кшиштоф Платек подтвердил отправку в Украину танков PT-91 Twardy. Об этом он заявил в эфире Wolski o Wojnie.

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По словам Платека, Польша ранее отправила свыше 200 танков Т-72, теперь же ВСУ получили Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy. Восполнить переданную бронетехнику в Польше планируют путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать в войска до 2026 года. И закупки американских M1 Abrams.

"Мы точно не будет отправлять 230 Twardy, по крайней мне я не слышал об этом. С другой стороны, мы послали Twardy в значительном количестве. Эшелоны дошли до украинцев", — заявил ранее обозреватель Ярослав Вольский.

Что известно о танке PT-91 Twardy?

PT-91 — это польская модификация советского танка Т-72. Модернизация затронула ряд систем танка, в частности, для него была разработана система динамической защиты ERAWA. Заявляется, что она с вероятностью 95% отразит советский ПТУР и на 50% современные бронебойные снаряды. Также в Twardy установили израильский ночной прицел и словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Кроме этого в PT-91 установили более мощный двигатель "Воля" мощностью 850 лошадиных сил.

Напомним, в июне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получила свыше 240 польских танков Т-72.

15 июля обозреватель Вольский сообщил о передаче Украине сотен танков РТ-91. В сети также был замечен эшелон танков, движущийся к восточным границам Польши.