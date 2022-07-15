Польша может передать Украине сотни танков PT-91 Twardy: что известно (видео)

По информации обозревателя Ярослава Вольского, взамен польская армия должна получить американские танки M1 Abrams. Также был замечен эшелон с PT-91 по направлению к восточным границам.

Украинская армия может получить польские модернизированные танки PT-91 Twardy. Об этом сообщил известный польский обозреватель Ярослав Вольский, который первый обратил внимание на "исчезновение" Т-72. Затем они появились в ВСУ.

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Вооруженные силы Украины могут получить 232 танка PT-91 Twardy. Взамен Польша хочет получить танки M1 Abrams, которые ранее заказала у Штатов. Однако на данный момент неизвестно, поляки хотят получить заказанные Abrambs в последней модификации SEPv3 или же более старые модели, чтобы восполнить переданную бронетехнику.

[ + – ] M1 Abrams

Вместе с тем в Польше был замечен эшелон с PT-91, который двигался по направлению к восточным границам страны. Видео было заснято еще 7 июля.

В чем особенность модернизации РТ-91 Twardy?

PT-91 Twardy — это польская модификация советского танка Т-72. Поэтому бронетехника может помочь украинской армии на войне так как экипажам не нужно будет переобучаться. Танки быстро смогут поступить на фронт.

[ + – ] PT-91 Twardy — это польская модификация советского танка Т-72.

Как пишет обозреватель Кирилл Данильченко, польская модификация производится с 1995 года. PT-91 — это хороший пример того, как относительно небогатая страна может создавать собственные эффективные модернизации без отмывания средств.

Танк оснащается двигателем "Воля" на 850 л.с., его мощности хватает, чтобы справляться с дополнительной массой из-за динамической защиты. К слову, она местного производства. Поляки смогли с нуля создать динамическую защиту ERAWA, способную отразить с 95% вероятностью советские ПТУРы и на 50% современные бронебойные снаряды.

PT-91 оснастили западной системой управления огнем:

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Если информация обозревателя подтвердится, то Украина получит в общей сложности почти 500 танков из Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получила свыше 240 польских танков Т-72.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине модернизированные танки Т-72MR и Т-72M1R, которые уже применяются в российско-украинской войне.