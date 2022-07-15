Польща може передати Україні сотні танків PT-91 Twerdy: що відомо (відео)

За інформацією оглядача Ярослава Вольського, натомість польська армія має отримати американські танки M1 Abrams. Також був помічений ешелон з PT-91 у напрямку до східних кордонів.

Українська армія може здобути польські модернізовані танки PT-91 Twardy. Про це повідомив відомий польський оглядач Ярослав Вольський, який перший звернув увагу на "зникнення" Т-72. Потім вони з'явилися у ЗСУ.

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Збройні сили України можуть отримати 232 танки PT-91 Twardy. Натомість Польща хоче отримати танки M1 Abrams, які раніше замовила у Штатів. Однак наразі невідомо, чи поляки хочуть отримати замовлені Abrambs в останній модифікації SEPv3 або більш старі моделі, щоб заповнити передану бронетехніку.

[ + – ] M1 Abrams

Водночас у Польщі було помічено ешелон із PT-91, який рухався у напрямку до східних кордонів країни. Відео було знято ще 7 липня.

У чому особливість модернізації РТ-91 Twardy?

PT-91 Twardy – це польська модифікація радянського танка Т-72. Тому бронетехніка може допомогти українській армії на війні, оскільки екіпажам не потрібно буде перевчитися. Танки швидко зможуть вступити на фронт.

[ + – ] PT-91 Twardy – це польська модифікація радянського танка Т-72

Як пише оглядач Кирило Данильченко, польська модифікація виробляється з 1995 року. PT-91 — це чудовий приклад того, як відносно небагата країна може створювати власні ефективні модернізації без відмивання коштів.

Танк оснащується двигуном "Воля" на 850 к. с., його потужності вистачає, щоб справлятися з додатковою масою через динамічний захист. До речі, він місцевого виробництва. Поляки змогли з нуля створити динамічний захист ERAWA, здатний відобразити з 95% ймовірністю радянські ПТУРи та на 50% сучасні бронебійні снаряди.

PT-91 оснастили західною системою керування вогнем:

ізраїльський нічний приціл навідника;

словацький стабілізатор, лазерний далекомір і балістичний обчислювач.

Якщо інформація оглядача підтвердиться, то Україна отримає майже 500 танків із Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна отримала понад 240 польських танків Т-72.

Раніше повідомлялося, що Польща передала Україні модернізовані танки Т-72MR та Т-72M1R, які вже застосовуються у російсько-українській війні.