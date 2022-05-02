Польща передала Україні новітні моделі танків Т-72M1R (відео)

Армія отримала танки, які за своїми можливостями аналогічні сучасним Т-72АМТ української модифікації.

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Польща передала українській армії понад двісті танків Т-72. Як виявилося, це не просто радянські танки, а модернізовані M1 і M1R. Про це повідомляє Defense Express.

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У виданні звернули на опубліковане у мережі відео з польськими танками, які вже прибули до України. За ними стало відомо, що ЗСУ отримали модернізовані М1R. Після покращень танк отримав новий тепловізійний приціл, прилади нічного бачення, цифрову систему зв'язку та нову систему для запуску двигуна.

Ці покращення підвищили можливості техніки до як мінімум рівня української модернізації Т-72АМТ.

[ + – ] Вежа з новими прицілами Т-72M1R

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Однак у Польщі модернізацію Т-72M1R почали робити нещодавно, тому частина переданих танків належить до версії Т-72М1. Вони також кращі, ніж базові Т-72. У М1 встановлений приціл з лазерним далекоміром ТПД-К1 та посиленою верхньою лобовою деталлю.

[ + – ] Так виглядає всередині башта танка Т-72M1R

Водночас на танках немає динамічного захисту (ДЗ) і невідомо, чи планується його встановлення. Журналісти назвали кілька факторів, від чого це залежить:

час

наявність комплектів із ДЗ

динамічний захист не дуже поширений у країнах НАТО

додаткове бронювання забезпечується модульними системами NERA

Нагадаємо, про передачу танків стало відомо 29 квітня. Крім танків, партнери передали ЗРК С-300 у повітряне командування "Південь".

Про намір Польщі передати Україні танки Т-72 ще 25 квітня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За словами прем’єр-міністра, Польща подарувала танки Україні. Натомість поляки отримають британські танки Challenger.