Польща передала Україні танки Т-72, — прем'єр-міністр Моравецький (відео)

Точної кількості переданих танків Моравецький називати не став. Проте відомо, що натомість польська армія отримає британські Challenger.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що українській армії передали танки. Про це він розповів у ефірі Polsat.

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За словами прем'єр-міністра, Польща подарувала танки Україні, однак називати точну кількість переданої бронетехніки Моравецький не став. Він ствердно відповів на запитання ведучого, чи правдива заява прем'єр-міністра Бориса Джонсона про те, що Польща передала танки ЗСУ.

"Так, Польща подарувала танки Україні, але для безпеки наших українських друзів ми не говоритимемо про їхню кількість", — заявив Моравецький.

Замість переданої техніки польська армія отримає британські танки Challenger. Також він зазначив, що питання про передачу МіГ-29 Україні вже не актуальне. Таких прохань чи вимог з української сторони не надходить.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що Словенія передасть Україні десятки танків Т-72. Також у Чехії почнуть проводити капремонт української бронетехніки. Перший контракт уже підписано.