Чехія проводитиме капремонт української бронетехніки (фото)

В межах першого контракту чеська компанія ремонтуватиме основні бойові танки в українській армії — Т-64.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міноборони Чехії планує проводити капітальний ремонт української бронетехніки через агентство AMOS. Про це повідомляє прессслужба відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У межах першого контракту холдинг Czechoslovak Group ремонтуватиме Т-64 — основні танки української армії. Вказують, що завдання виконуватимуть підприємства оборонної компанії в Чехії та Словаччині.

Важливо

Арсенал демократії: чим Захід озброює українську армію

У майбутньому планують ремонтувати колісну бронетехніку. Чехія стала першою країною, яка проводитиме такі заходи.

"Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими та українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яку мають ввести в експлуатацію або яку пошкодили під час бойових дій", — сказала міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Також наголошують, що компанії не лише ремонтуватимуть техніку, але й приводитимуть до бойового стану розконсервовану.

Нагадаємо, Чехія передала Україні десятки РСЗВ Vampire та САУ Дана. Крім цього, країна передала ЗСУ танки Т-72 та БМП-1.