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Военный Фокус Российско-украинская война

Чехия будет проводить капремонт украинской бронетехники (фото)

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ремонт бронетехники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | БТР-4 ВСУ

В рамках первого контракта чешская компания будет ремонтировать основные боевые танки в украинской армии — Т-64.

Минобороны Чехии планирует проводить капитальный ремонт украинской бронетехники через агентство AMOS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group будет ремонтировать Т-64 — основные танки украинской армии. Указывается, что задачи будут выполнять предприятия оборонной компании в Чехии и Словакии.

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В будущем планируется проведение ремонта и колесной бронетехники. Чехия стала первой страной, которая будет проводить подобные мероприятия.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или была повреждена в ходе боевых действий", – сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Также подчеркивается, что компании будут не только ремонтировать технику, но и приводить в боевое состояние расконсервированную технику.

Напомним, Чехия передала Украине десятки РСЗО Vampire и САУ Дана. Кроме этого страна передала ВСУ танки Т-72 и БМП-1.