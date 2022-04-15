Чехия поставила Украине десятки установок реактивного огня "Vampire" и САУ Dana (фото)

Если RM-70 Vampire — это чехословацкий аналог "Града", то САУ Dana — это современный образец вооружения с 152-мм пушкой.

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Чехия передала Украине партию вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и САУ Dana. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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В Украину уже поступили Чехословацкие аналоги БМ-21 "Град" на вооружение ВСУ. РСЗО Vampire был разработан в 1970-х годах в Чехословакии. Она имеет преимущество над советским аналогом в том, что ее легче перезаряжать. На ручную перезарядку 40 направляющих в Градах необходимо от часа до двух. А тут установлена гидравлическая система, которая разворачивает направляющие на 180 градусов, а затем устанавливается с нулевым градусом подъема. Таким образом в направляющие подаются сразу 40 ракет со стеллажа.

[ + – ] Чешское РСЗО уже в Украине

По данным проекта Oryx, ВСУ получили 20 "Вампиров" и столько же 152-мм САУ Dana.

[ + – ] Dana M2 на испытаниях в ВСУ Фото: Defence Express

Dana М2 — это чешская самоходная артиллерийская установка, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с другими САУ в ВСУ. Ее сравнивают с советской "Акацией", в Минобороны заявляли, что она имеет ряд преимуществ:

скорость движения 80 км/ч против 60 км/ч

расход топлива 60-100 л на 100 км против 180-220 у "Акации"

выше скорострельность: 5 выстрелов против 4 в минуту

наведение по БПЛА в автоматическом режиме

дальность стрельбы одинаковыми снарядами выше 18,2 км против 17,4 у "Акации".

Экс-министр обороны Андрей Таран заявлял, что Dana M2 — это как пересесть с Жигулей на Мерседес.

Ранее в планах у Минобороны была закупка 26 единиц Dana M-2 с возможностью частичной локализации производства в Украине. Это обойдется бюджету в 40,3 млн долларов.

Напомним, в апреле 2021 года ВСУ проводили испытания чешской САУ Dana. Также 8 февраля 2022 года сообщалось, что Шепетовский завод закупил РСЗО Vampire. Журналисты предполагали, что цель заключалась в изучении артиллерийской части установки.