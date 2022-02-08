Шепетовский завод закупил реактивную артиллерию, разработанную в Чехословакии (фото)

Предприятие купило RM-70 для пополнения ремонтного фонда. Однако журналисты предполагают, что завод может интересовать и артиллерийская часть.

Шепетовский ремонтный завод приобрел реактивную систему залпового огня RM-70 через спецэкспортера "Промоборонэкспорта". Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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По информации издания, в таможенных документах указывалось, что машина приобреталась для производственных нужд государственного предприятия Шепетовский ремонтный завод. В частности, речь идет о пополнении ремонтного фонда. Однако в издании предполагают, что раз предприятие закупило не только шасси, а и саму боевую машину, то вероятнее всего, завод интересует и артиллерийская часть РСЗО RM-70.

RM-70 — это реактивная система залпового огня, построенная на базе шасси TATRA 813. Была разработана в Чехословакии в начале 1970-х годов. Является чехословацкой версией советского "Града". Один из вариантов РСЗО устанавливался на Tatra T815, которые используют для производства РСЗО "Буревій". Разработкой "Буревія" занимается именно Шепетовский завод. Однако неизвестно, какую модификацию закупило предприятие.

[ + – ] Tatra T815 для "Буревія" Фото: Defence Express

Напомним, 25 декабря 2021 года в Украину прибыла первая партия шасси Tatra для создания РСЗО "Буревій". На госпредприятие прибыло 16 шасси Tatra T815-7, выполненных по колесной формуле 8х8. Грузовик имеет бронированную кабину, защищающую военных от пуль и осколков. В кабине предусмотрено место для личного оружия бойцов, а также крепление радиостанций.