Шепетівський завод закупив реактивну артилерію, розроблену у Чехословаччині (фото)
Підприємство придбало RM-70 для поповнення ремонтного фонду. Проте журналісти вважають, що завод може цікавити і артилерійська частина.
Шепетівський ремонтний завод придбав реактивну систему залпового вогню RM-70 через спецекспортера "Промоборонекспорту". Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
За інформацією видання, у митних документах вказувалося, що машина купувалась для виробничих потреб державного підприємства Шепетівський ремонтний завод. Зокрема йдеться про поповнення ремонтного фонду. Однак, у виданні припускають, що якщо підприємство закупило не тільки шасі, а й саму бойову машину, то найімовірніше, завод цікавить і артилерійська частина РСЗВ RM-70.
RM-70 — це реактивна система залпового вогню, побудована на базі шасі TATRA 813. Була розроблена в Чехословаччині на початку 1970-х років. Є чехословацькою версією радянського "Граду". Один із варіантів РСЗВ встановлювався на Tatra T815, які використовують для виробництва РСЗВ "Буревій". Розробкою "Буревія" займається саме Шепетівський завод. Проте, невідомо, яку модифікацію закупило підприємство.
Нагадаємо, 25 грудня 2021 року в Україну прибула перша партія шасі Tatra для створення РСЗВ "Буревій". На держпідприємство прибуло 16 шасі Tatra T815-7, виконаних за колісною формулою 8х8. Вантажівка має броньовану кабіну, що захищає військових від куль та уламків. У кабіні передбачено місце для особистої зброї бійців та кріплення радіостанцій.