Шепетівський завод закупив реактивну артилерію, розроблену у Чехословаччині (фото)

Підприємство придбало RM-70 для поповнення ремонтного фонду. Проте журналісти вважають, що завод може цікавити і артилерійська частина.

Шепетівський ремонтний завод придбав реактивну систему залпового вогню RM-70 через спецекспортера "Промоборонекспорту". Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

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За інформацією видання, у митних документах вказувалося, що машина купувалась для виробничих потреб державного підприємства Шепетівський ремонтний завод. Зокрема йдеться про поповнення ремонтного фонду. Однак, у виданні припускають, що якщо підприємство закупило не тільки шасі, а й саму бойову машину, то найімовірніше, завод цікавить і артилерійська частина РСЗВ RM-70.

RM-70 — це реактивна система залпового вогню, побудована на базі шасі TATRA 813. Була розроблена в Чехословаччині на початку 1970-х років. Є чехословацькою версією радянського "Граду". Один із варіантів РСЗВ встановлювався на Tatra T815, які використовують для виробництва РСЗВ "Буревій". Розробкою "Буревія" займається саме Шепетівський завод. Проте, невідомо, яку модифікацію закупило підприємство.

[ + – ] Tatra T815 для "Буревія" Фото: Defence Express

Нагадаємо, 25 грудня 2021 року в Україну прибула перша партія шасі Tatra для створення РСЗВ "Буревій". На держпідприємство прибуло 16 шасі Tatra T815-7, виконаних за колісною формулою 8х8. Вантажівка має броньовану кабіну, що захищає військових від куль та уламків. У кабіні передбачено місце для особистої зброї бійців та кріплення радіостанцій.