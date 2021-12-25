В Україну прибула партія шасі Tatra для створення РСЗВ "Буревій" (фото)

Розробка покликана замінити радянські "Урагани". Чеське шасі стане базою для всіх зразків ракетного, реактивного та артилерійського озброєння.

Держпідприємство "Шепетівський ремонтний завод" отримало партію шасі чеської компанії Excallibur Army для реактивної системи залпового вогню "Буревій". Про це повідомляє Defense Express.

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На держпідприємство прибуло 16 шасі Tatra T815-7, виконаних за колісною формулою 8х8. Їх прийняли спеціалісти з "Укрспецекспорту". Повідомляється, що шасі були доопрацьовані чехами відповідно до вимог ЗСУ. Доопрацювання торкнулися встановлення направляючих та системи управління вогнем "Буревія". Їх створили у Центральному Науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки ЗСУ.

Фото: Defence Express

Вантажівка має броньовану кабіну, що захищає військових від куль та уламків. У кабіні передбачено місце для особистої зброї бійців та кріплення радіостанцій. Також на шасі поставили автоматичну трансмісію Allison із можливістю буксирування.

Міністерство оборони України обрало шасі Tatra як уніфіковане рішення для всіх важких артилерійських, ракетних, реактивних та інших систем. Чеське шасі має великий запас вантажності, що становить 24,5 тонни.

Як пишуть у виданні, вже зараз весь РК "Нептун" перейшов на Tatra із КрАЗ. Надалі ракетна система "Вільха" також перейде на чеське шасі з білоруського МАЗ-7310.

Що відомо про створення РСЗВ "Буревій"

"Шепетівський ремонтний завод" виготовляє всю вогневу частину системи, включно з пакетом направляючих та систему управління вогню. Українська розробка здатна використовувати реактивні снаряди "Урагану", а також нові снаряди від КБ "Південне" з дальністю ураження 65 км (у стандартного снаряда "Урагану" дальність становить 35 км).

"Буревій" оснастили системою обміну інформацією на полі бою. Завдяки цьому РСЗВ здатна працювати в парі з безпілотниками та іншими елементами ударно-розвідувального контуру. Це дозволить мінімізувати до лічених хвилин час від виявлення до знищення цілі.

Розробка пройшла вогневі випробування у 2020 році. Її позиціюють як заміну радянських "Ураганів".

Нагадаємо, КБ "Луч" веде переговори з Єгиптом про продаж РСЗВ "Вільха-М".

Також повідомлялося, що КБ "Луч" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю поразки понад 100 км.