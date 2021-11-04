Україна веде переговори з Єгиптом щодо продажу 300-мм РСЗВ "Вільха-М" (фото)

Раніше з'являлася інформація, що єгипетська сторона також цікавиться придбанням українських танків "Оплот".

Єгипет веде переговори про придбання 300 мм реактивної системи залпового вогню "Вільха-М". Про це повідомляє Tactical Report.

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Єгипетські збройні сили ведуть переговори з держпідприємством КБ "Промінь" щодо придбання нової "Вільха-М". Детальних переговорів наразі немає. Також не повідомляється, наскільки далеко просунулися переговори. Зазначимо, що "Вільха-М" — це модернізована версія радянського РСЗВ "Смерч".

"Вільха-М" призначена для ураження броньованої та неброньованої техніки, живої сили противника, командних пунктів, вузлів зв'язку, воєнно-промислових об'єктів, наземних складів та інших цілей на дистанції до 130 км.

Нині в Україні відбуваються випробування комплексу "Вільха-М ". Стрільби проводяться на граничну дистанцію понад 100 км. За результатами випробувань прийматимуть подальше рішення про прийняття РСЗВ до Збройних Сил. Нині у війська постачають версію "Вільха", яка має вдвічі меншу дальність стрільби — 70 км.

[ + – ] Вільха-М на параді незалежності

Основні характеристики РСЗВ "Вільха-М":

маса ракети — 800 кг

маса бойової частини — 170 кг

максимальна дальність — до 130 км

повний залп — 48 секунд

Нагадаємо, КБ "Промінь" розпочали виробництво "Вільхи" для ОАЕ. Також повідомлялося, що Україна планує виділити 200 млрд гривень на ракетну програму до 2031 року.

Раніше з'являлася інформація, що Єгипет може купити українські танки "Оплот".