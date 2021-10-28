Стріляли на 100+ км: в Україні проходять держвипробування випробування "Вільхи-М" (відео)

Базовий комплекс "Вільха" з 2018 року вже поставляється до ЗСУ, модернізована версія "Вільха-М" має майже вдвічі більшу дальність поразки — 140 км.

На одному з полігонів на Одещині відбуваються випробування 300-мм ракетного комплексу "Вільха-М". Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Повідомляється, що роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюються фахівцями державної комісії. З вивчення підсумків випробувань буде ухвалено рішення про прийняття ракетного комплексу до військ.

У разі успішного завершення випробувань ракетний комплекс може вступити до військ уже у 2022 році.

Фото: АрміяInform

Комплекс "Вільха-М" — це модернізація вже прийнятої на озброєння системи "Вільха". Вони обидві мають 300 мм ракети, але відмінність між ними полягає в дальності стрільби. Базова версія "Вільхи" має максимальну дальність стрільби 70 км, а "Вільха-М" — 140 км. На випробуваннях проводили стрільбу на навколограничну дистанцію.

Фото: скриншот

Ракетний комплекс розроблений КБ "Промінь" і повністю виробляється в Україні за замкнутим циклом.

Зазначимо, що зараз "Вільху-М" постачають на експорт для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що про старт держвипробувань "Вільхи-М" заявляв Олег Уруський. За його словами, ракети можуть розпочати закуповувати для українських РСЗВ "Смерч".

Планується, що Україна виділить 200 млрд. гривень на ракетну програму до 2031 року.