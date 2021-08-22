"Не можемо чекати допомоги": Україна виділить 200 млрд грн на ракетну програму до 2031 року

Наразі в Україні розробляють комплекс "Нептун", РСЗВ "Верба" і "Вільха", а також оперативно-тактичний комплекс "Грім" з максимальною дальністю удару 500 км.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради були розглянуті документи про "Стратегії національної безпеки України" та стратегічний оборонний бюлетень. На ракетне озброєння виділять понад 200 млрд гривень до 2031 року. Про це повідомляється на сайті РНБО.

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За словами Данилова, питання розглядалося в режимі "засекречено", він стосувався розвитку ракетного озброєння України в наступні 10 років.

"Ми не можемо чекати від наших партнерів, поки вони дадуть нам озброєння. Наше завдання забезпечити армію озброєнням власного виробництва, для цього у нас є всі можливості та фахівці", — заявив секретар РНБО.

Він додав, що РНБО ініціює виділення з держбюджету додаткових 3,3 млрд гривень для розвитку програми ракет в нинішньому році. Також у Верховній раді й Кабміну попросять виділити 960 млн гривень для розвитку Військово-морських сил України. Кошти підуть на закупівлю технічних засобів.

Відзначимо, що за словами в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони Владислава Шостака, на розробку нових зразків озброєння виділено 5% від всього оборонного замовлення.

Яке озброєння розробляють в Україні

РК "Нептун"

[ + – ] РК "Нептун" наземного базування Фото: Минобороны Украины

Протикорабельний комплекс "Нептун" (корабельного базування). Калібр запускаються ракет коливається від 340 мм до 420 мм, в залежності від ракети. Вага бойової частини — 150 кг. Дальність стрільби складає від 7 до 280 км. Призначений для знищення кораблів класу корвет, фрегат і есмінець.

РСЗВ "Вільха-М"

"Вільха-М" — заміна радянської системи залпового вогню "Смерч". Має на озброєнні ракету калібром 300 мм. Має збільшену дальність ураження до 130 км. Вага бойової частини — 170 кг. Повний залп відбувається за 48 секунд.

[ + – ] Вільха-М на параді в 2018 році Фото: Вiкiпедiя

РСЗВ "Верба"

Система залпового вогню покликана замінити радянські БМ-21 "Град". Українська розробка отримала покращену систему навігації, зв'язку і стабілізації платформи. Також значно зріс і показник перезаряджання установок. На перезаряджання "Граду" йде від години до двох, а "Верби" — 10 хвилин.

[ + – ] РСЗВ "Верба" Фото: Вiкiпедiя

Авіаційні ракети УП-277

Розробка являє собою модифікацію радянської ракети Р-27, але вона має підвищені тактичні можливості та захист від перешкод. У порівнянні з радянським аналогом, українська модифікація має меншу вагу (180 кг проти 245-350 кг), що має сприяти більшій маневреності ракети при великих перевантаженнях (18g проти 8g). Дистанція ураження цілі також більше — 50 км проти 15-36 км у Р-27.

[ + – ] Ракети проекту УП-277 Фото: Defense Express

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім"

Комплекс розробляється силами КБ "Південне" з 2013 року. Радіус дії — 280 км. Створюється на базі напрацювань по проєкту ОТРК "Сапсан". Заявляється, що для потреб ЗСУ дальність дії становитиме 500 км. Маса ракети становить 3 тонни. Очікується, що "Грім" закупить Саудівська Аравія, для якої був побудований один зразок.

[ + – ] ОТРК "Грім"

Нагадаємо, в Україні розробляють ракети малої і середньої дальності для ведення повітряного бою силами КБ "Луч".

30 липня були проведені пуски ракет "Тайфун-1" і модернізованої "Точки-У". Також на параді в Києві вперше пройде протикорабельний комплекс "Нептун".