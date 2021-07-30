В Україні провели запуски модернізованої "Точки-У" і "Тайфун-1" (відео)

Стрільби проходили на полігоні під Одесою, снаряд "Тайфун-1" володіє збільшеною дальністю стрільби, а ракети від "Точки-У" пройшли, зокрема відновлення.

Міністерство оборони України провело чергові випробувальні пуски нового реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба", а також дооснащення ракети для тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Результати випробувань "Тайфун-1", як стверджують міністр оборони, будуть використані в ході подальшої розробки снаряда для "Буревію" (заміна РСЗВ "Ураган", — Фокус) — 220 мм "Тайфун-2".

Усього було здійснено 4 успішних пуски:

2 постріли "Тайфун-1"

2 постріли модернізованих і відремонтованих пуски зразків ракет для "Точки-У".

Характеристики реактивного снаряда "Тайфун-1":

Тип снаряда — керований або некерований;

Тип бойової частини — неконтрольована уламково-фугасна;

Дальність стрільби від 5 до 40 км;

Маса бойової частини — 18,3 кг;

Калібр — 122 мм.

Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" до початку російської агресії проти України обслуговувався на території РФ або в Україні, але російськими фахівцями. Нині їх обслуговуванням займається ряд українських підприємств, зокрема КБ "Південне".

Нагадаємо, 27 травня відбулися пуски реактивних снарядів "Тайфун-1" для БМ-21 "Град".

28 квітня бійці ЗСУ провели навчання з пуску "Точок-У" на півдні України.