В Україні провели запуски модернізованої "Точки-У" і "Тайфун-1" (відео)
Стрільби проходили на полігоні під Одесою, снаряд "Тайфун-1" володіє збільшеною дальністю стрільби, а ракети від "Точки-У" пройшли, зокрема відновлення.
Міністерство оборони України провело чергові випробувальні пуски нового реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба", а також дооснащення ракети для тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Результати випробувань "Тайфун-1", як стверджують міністр оборони, будуть використані в ході подальшої розробки снаряда для "Буревію" (заміна РСЗВ "Ураган", — Фокус) — 220 мм "Тайфун-2".
Усього було здійснено 4 успішних пуски:
- 2 постріли "Тайфун-1"
- 2 постріли модернізованих і відремонтованих пуски зразків ракет для "Точки-У".
Характеристики реактивного снаряда "Тайфун-1":
- Тип снаряда — керований або некерований;
- Тип бойової частини — неконтрольована уламково-фугасна;
- Дальність стрільби від 5 до 40 км;
- Маса бойової частини — 18,3 кг;
- Калібр — 122 мм.
Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" до початку російської агресії проти України обслуговувався на території РФ або в Україні, але російськими фахівцями. Нині їх обслуговуванням займається ряд українських підприємств, зокрема КБ "Південне".
Нагадаємо, 27 травня відбулися пуски реактивних снарядів "Тайфун-1" для БМ-21 "Град".
28 квітня бійці ЗСУ провели навчання з пуску "Точок-У" на півдні України.