В Украине провели запуски модернизированной "Точки-У" и "Тайфун-1" (видео)

Стрельбы проходили на полигоне под Одессой, снаряд "Тайфун-1" обладает увеличенной дальностью стрельбы, а ракеты от "Точки-У" прошли, в том числе восстановление.

Министерство обороны Украины провели очередные испытательные пуски нового реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗО "Верба", а также дооснащенные ракеты для тактического ракетного комплекса "Точка-У". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Результаты испытаний "Тайфун-1", как утверждают министр обороны, будут использованы в ходе дальнейшей разработки снаряда для "Буревія" (замена РСЗО "Ураган", — Фокус) — 220 мм "Тайфун-2".

Всего было совершено 4 успешных пуска:

2 выстрела "Тайфун-1"

2 выстрела модернизированных и отремонтированных пуска образцов ракет для "Точки-У".

Характеристики реактивного снаряда "Тайфун-1":

Тип снаряда — управляемый или неуправляемый;

Тип боевой части — неконтролируемая осколочно-фугасная;

Дальность стрельбы от 5 до 40 км;

Масса боевой части — 18,3 кг;

Калибр — 122 мм.

Тактический ракетный комплекс "Точка-У" до начала российской агрессии против Украины обслуживался на территории РФ или в Украине, но российскими специалистами. Ныне их обслуживанием занимается ряд украинских предприятий, в том числе КБ "Южное".

Напомним, 27 мая состоялись пуски реактивных снарядов "Тайфун-1" для БМ-21 "Град".

28 апреля бойцы ВСУ провели учения по пуску "Точек-У" на юге Украины.