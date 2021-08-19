Вперше на параді: ракетний комплекс "Нептун" пройде вулицями Києва (фото)

Ракети комплексу здатні знищити кораблі класу корвет, фрегат і есмінець. До 2023 року в ЗСУ буде три дивізіони таких систем.

На параді в столиці України пройдуть колоною частини ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" до Дня незалежності. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Розвідувально-ударний комплекс з протикорабельними ракетами зможе знищувати кораблі класу корвет, фрегат і есмінець. Комплекс, як стверджує міністр оборони Андрій Таран, повинен значно підвищити ефективність військового флоту.

"Завдяки злагодженій роботі з виробниками, нам вдається завершити його виготовлення і продемонструвати складові комплексу під час військового Параду до 30-річчя Незалежності", — зазначив Андрій Таран.

[ + – ] Пускова установка на шасі Tatra Фото: Минобороны Украины

Вулицями Києва пройде частина всього комплексу, що складається з 4 машин. При цьому нещодавно "Нептун" поставили на шасі чеського виробництва Tatra через банкрутство КрАЗ.

Нептун — береговий мобільний протикорабельний ракетний комплекс. Його розробили в 2018 році силами КБ "Луч" в кооперації з багатьма іншими українськими підприємствами. Калібр ракет коливається від 340 мм до 420 мм, в залежності від ракети. Вага бойової частини — 150 кг. Дальність стрільби від 7 до 280 км.

Нагадаємо, 15 березня в ВМСУ передали перші зразки ракетного комплексу "Нептун". У червні 2020 комплекс успішно завершив державні випробування.

Раніше стало відомо, що перший дивізіон ЗСУ отримає в першому кварталі 2022 року. За контрактом передбачається створення трьох дивізіонів.