Впервые на параде: ракетный комплекс "Нептун" пройдет улицами Киева (фото)

Ракеты комплекса способны уничтожить корабли класса корвет, фрегат и эсминец. К 2023 в ВСУ будет три дивизиона таких систем.

На параде в столице Украине пройдет колонной части ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" ко Дню независимости. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Разведывательно-ударный комплекс с противокорабельными ракетами сможет уничтожать корабли класса корвет, фрегат и эсминец. Комплекс, как утверждает министр обороны Андрей Таран, должен значительно повысить эффективность военного флота.

"Благодаря слаженной работе с производителями нам удается завершить его изготовления и продемонстрировать составляющие комплекса во время военного Парада к 30-летию Независимости, — отметил Андрей Таран.

[ + – ] Пусковая установка на шасси Tatra Фото: Минобороны Украины

Улицами Киева пройдет часть всего комплекса, состоящего из 4 машин. При этом недавно "Нептун" поставили на шасси чешского производства Tatra из-за банкротства КрАЗ.

Нептун — береговой мобильный противокорабельный ракетный комплекс. Его разработали в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями. Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части — 150 кг. Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Напомним, 15 марта в ВМСУ передали первые образцы ракетного комплекса "Нептун". В июне 2020 комплекс успешно завершил государственные испытания.

Ранее стало известно, что первый дивизион ВСУ получит в первом квартале 2022 года. По контракту предусматривается создание трех дивизионов.