"Не можем ждать помощи": Украина выделит 200 млрд грн на ракетную программу до 2031 года

В данный момент в Украине разрабатывают комплекс "Нептун", РСЗО "Верба" и "Вильха", а также оперативно-тактический комплекс "Гром" с максимальной дальностью удара 500 км.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совета были рассмотрены документы о "Стратегии национальной безопасности Украины" и стратегический оборонный бюллетень. На ракетное вооружение выделят более 200 млрд гривен к 2031 году. Об этом сообщается на сайте СНБО.

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По словам Данилова, вопрос рассматривался в режиме "засекречено", он касался развития ракетного вооружения Украины в следующие 10 лет.

"Мы не можем ждать от наших партнеров, пока они дадут нам вооружение. Наша задача обеспечить армию вооружением собственного производства, для этого у нас есть все возможности и специалисты", — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что СНБО инициирует выделение из госбюджета дополнительных 3,3 млрд гривен для развития программы ракет в нынешнем году. Также у Верховной рады и Кабмина попросят выделить 960 млн гривен для развития Военно-морских сил Украины. Средства пойдут на закупку технических средств.

Отметим, что по словам и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислава Шостака, на разработку новых образцов вооружения выделено 5% от всего оборонного заказа.

Какое вооружение разрабатывают в Украине

РК "Нептун"

[ + – ] РК "Нептун" наземного базирования Фото: Минобороны Украины

Противокорабельный комплекс "Нептун" (корабельного базирования). Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части — 150 кг. Дальность стрельбы составляет от 7 до 280 км. Предназначен для уничтожения кораблей класса корвет, фрегат и эсминец.

РСЗО "Вільха-М"

"Вільха-М" — замена советской системы залпового огня "Смерч". Имеет на вооружении ракету калибром 300 мм. Имеет увеличенную дальность поражения до 130 км. Вес боевой части — 170 кг. Полный залп происходит за 48 секунд.

[ + – ] Вільха-М на параде в 2018 году Фото: Википедия

РСЗО "Верба"

Система залпового огня призвана заменить советские БМ-21 "Град". Украинская разработка получила улучшенную систему навигации, связи и стабилизации платформы. Также значительно вырос и показатель перезарядки установок. На перезарядку "Града" уходит от часа до двух, а "Вербы" — 10 минут.

[ + – ] РСЗО "Верба" Фото: Википедия

Авиационные ракеты УП-277

Разработка представляет собой модификацию советской ракеты Р-27, но она имеет повышенные тактические возможности и защиту от помех. В сравнении с советским аналогом, украинская модификация имеет меньший вес (180 кг против 245-350 кг), что должно способствовать большей маневренности ракеты при больших перегрузках (18g против 8g). Дистанция поражения цели также больше — 50 км против 15-36 км у Р-27.

[ + – ] Ракеты проекта УП-277 Фото: Defense Express

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром"

Комплекс разрабатывается силами КБ "Южное" с 2013 года. Радиус действия — 280 км. Создается на базе наработок по проекту ОТРК "Сапсан". Заявляется, что для нужд ВСУ дальность действия будет составлять 500 км. Масса ракеты составляет 3 тонны. Ожидается, что "Гром" закупит Саудовская Аравия, для которой был построен один образец.

[ + – ] ОТРК "Гром"

Напомним, в Украине разрабатывают ракеты малой и средней дальности для ведения воздушного боя силами КБ "Луч".

30 июля были проведены пуски ракет "Тайфун-1" и модернизированной "Точки-У". Также на параде в Киеве впервые пройдет противокрабельный комплекс "Нептун".