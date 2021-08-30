З дальністю стрільби до 130 км: восени стартують держвипробування 300-мм ракети "Вільха-М" (фото)

Як пишуть у ЗМІ, в Україні ведуть розробку інших варіантів ракет, які зможуть вражати цілі на ще більшій дистанції завдяки новому паливу.

В Україні восени планують провести державні випробування 300-мм керованих ракет для "Вільхи". Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю "Апостроф".

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За словами Уруського, ракети можуть почати закуповувати для українських РСЗВ "Смерч" у Збройні сили України.

"Відбувається придбання ракет вітчизняного виробництва "Вільха" для українських РСЗВ "Смерч". Стосовно "Вільхи-М", то її державні випробування заплановані на осінь 2021 року, і з наступного року, сподіваюся, вона буде також поставлятися на озброєння", — розповів віцепрем'єр-міністр.

"Вільха-М" — це високоточна 300-мм ракета з максимальною дальністю ураження до 120 км. Вона призначена для знищення на дальній дистанції будь-якої техніки ворога, живої сили й об'єктів військово-промислової структури.

При цьому, як пише "Мілітарний", ведеться розробка над варіантами ракет, які будуть здатні вражати цілі на дистанції до 154 км. Цього вдасться досягти завдяки використанню нового виду палива.

Відзначається, що на озброєнні ЗСУ стоїть версія "Вільхи" без приставки "М", що означає меншу дальність стрільби.

Нагадаємо, за словами Данилова, Україна виділить 200 млрд гривень на ракетну програму до 2031 року.

Раніше повідомлялося, що КБ "Луч" розпочало виробництво "Вільхи" для ОАЕ.