С дальностью стрельбы до 130 км: осенью стартуют госиспытания 300-мм ракеты "Вільха-М" (фото)

Как пишут в СМИ, в Украине ведут разработку других вариантов ракет, которые смогут поражать цели на еще большей дистанции, благодаря новому топливу.

В Украине осенью планируют провести государственные испытания 300-мм управляемых ракет для "Вільхи". Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Апострофу".

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По словам Уруского, ракеты могут начать закупать для украинских РСЗО "Смерч" в Вооруженные силы Украины.

"Происходит приобретение ракет отечественного производства "Вільха" для украинских РСЗО "Смерч". Касательно "Вільхи-М", то ее государственные испытания запланированы на осень 2021 года и со следующего года, надеюсь, она будет также поставляться на вооружение", — рассказал вице-премьер-министр.

Вільха-М — это высокоточная 300-мм ракета с максимальной дальностью поражения до 120 км. Она предназначена для уничтожения на дальней дистанции, любой техники врага, живой силы и объектов военно-промышленной структуры.

При этом, как пишет "Милитарный", ведется разработка над вариантами ракет, которые будут способны поражать цели на дистанции до 154 км. Этого удастся достичь благодаря использованию нового вида топлива.

Отмечается, что на вооружении ВСУ стоит версия "Вільхи" без приставки "М", означающая меньшую дальность стрельбы.

Напомним, по словам Данилова, Украина выделит 200 млрд гривен на ракетную программу до 2031 года.

Ранее сообщалось, что КБ "Луч" начало производство "Вільхи" для ОАЭ.