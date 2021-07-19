КБ "Луч" начало производство 300-мм "Вільхи" для Арабских Эмиратов (фото)

Поставлять в арабскую страну будут дальнобойную версию "Вільха-М", которая способна поражать цели на дистанции до 140 км.

Государственное предприятие КБ "Луч" начало производить ракетный комплекс "Вільха-М" для Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказал генеральный конструктор и гендиректор предприятия Олег Коростелев в интервью для "Новинарні".

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По словам Коростелева, комплексом интересуются сразу три страны Ближнего Востока — Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Переговоры длятся с разной интенсивностью, но для Эмиратов уже производим", — заявил Коростелев.

Впервые об интересе иностранного заказчика по "Вільсі" стало известно в апреле. Тогда не называлось конкретной страны, в предприятии ограничились регионом "богатые арабские страны".

"Вільха-М" — это украинский ракетный комплекс, имеющий 300-мм снаряд. Разработка призвана заменить советские РСЗО "Смерч". Состоит на вооружении ВСУ с 2018 года, однако в армию поставляют версию "обычной" "Вільхи", имеющая меньшую дальность поражения (70 км вместо 130 км).

Напомним, финальные испытания "Вільха" прошла в 2018 году, поразив цель на дистанции в 100 км. Ранее в Минобороны рассказали о разрабатываемом вооружении для армии, среди которых комплекс "Нептун" и РСЗО.

Отметим, что КБ "Южное" представило новый ЗРС "Кільчень" с дальностью поражения целей до 280 км.