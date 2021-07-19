КБ "Луч" розпочало виробництво 300-мм "Вільхи" для Арабських Еміратів (фото)

Постачати в арабську країну будуть дальнобійну версію "Вільха-М", яка здатна вражати цілі на дистанції до 140 км.

Державне підприємство КБ "Луч" почало виробляти ракетний комплекс "Вільха-М" для Обʼєднаних Арабських Еміратів. Про це розповів генеральний конструктор і гендиректор підприємства Олег Коростельов в інтервʼю для "Новинарні".

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За словами Коростельова, комплексом цікавляться відразу три країни Близького Сходу — Кувейт, Саудівська Аравія та Обʼєднані Арабські Емірати.

"Переговори тривають з різною інтенсивністю, але для Еміратів вже виробляємо", — заявив Коростельов.

Вперше про інтерес іноземного замовника до "Вільхи" стало відомо в квітні. Тоді не називалася конкретна країна, в підприємстві обмежилися регіоном "багаті арабські країни".

"Вільха-М" — це український ракетний комплекс, який має 300-мм снаряд. Розробка покликана замінити радянські РСЗВ "Смерч". Перебуває на озброєнні ЗСУ з 2018 року, проте в армію постачають версію "звичайної" "Вільхи", що має меншу дальність ураження (70 км замість 130 км).

Нагадаємо, фінальні випробування "Вільхи" пройшли в 2018 році, вразивши ціль на дистанції 100 км. Раніше в Міноборони розповіли про озброєння, яке розробляється для армії, серед яких комплекс "Нептун" і РСЗВ.

Зазначимо, що КБ "Південне" представило новий ЗРС "Кільчень" з дальністю ураження цілей до 280 км.