"Вільха, Нептун, Богдана": в Міноборони повідомили про розроблюване озброєння для армії (фото)
Всього розробляється 25 одиниць нового озброєння, наприклад, протикорабельний комплекс "Нептун" корабельного базування.
Міністерство оборони України виділило 5% від всього Державного оборонного замовлення на фінансування дослідно-конструкторських робіт із розробки нових зразків озброєння для ЗСУ. Про це повідомив в. о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони Владислав Шостак на пресконференції в Укрінформі.
За словами Шостака, в Україні всього розробляється 25 одиниць нових зразків озброєння, яке або проходить попередні заводські випробування, або державні. Серед прикладів у Міноборони називають комплекс РСЗВ "Вільха", комплекс "Нептун", але вже корабельного базування, а не наземного. Також зазначили розробку САУ з натовським калібром "Богдана".
Зривів виконання держоборонного замовлення з боку Міноборони в нинішньому році, за словами Шостака, не буде. При цьому він зазначив, що розробка подібного роду техніки триває не один бюджетний рік, а кілька.
Нагадаємо, ракетний комплекс "Нептун" переводять на чеське шасі через банкрутство КрАЗ. У травні 2021 року було відновлене випробування САУ "Богдана".
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