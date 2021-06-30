"Вильха, Нептун, Богдана": в Минобороны сообщили о разрабатываемом вооружении для армии (фото)

Всего разрабатывается 25 единиц нового вооружения, например, противокорабельный комплекс "Нептун" корабельного базирования.

Министерство обороны Украины выделило 5% от всего Государственного оборонного заказа на финансирование опытно-конструкторских работ по разработке новых образцов вооружения для ВСУ. Об этом сообщил и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак на пресс-конференции в Укринформе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Шостака, в Украине всего разрабатывается 25 единиц новых образцов вооружения, которое либо проходит предварительные заводские испытания, либо государственные. Среди примеров в Минобороны называют комплекс РСЗО "Вильха", комплекс "Нептун", но уже корабельного базирования, а не наземного. Также отметили разработку САУ с натовским калибром "Богдана".

[ + – ] Ракета Р-360 для РК Нептун Фото: Скриншот

Срывов выполнения гособоронного заказа со стороны Минобороны в нынешнем году, по словам Шостака, не будет. При этом он отметил, что разработка подобного рода техники длится не один бюджетный год, а несколько.

Напомним, ракетный комплекс "Нептун" переводят на чешское шасси из-за банкротства КрАЗ. В мае 2021 года были возобновлены испытания САУ "Богдана".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левина взял интервью у эксперта Максима Паламарчука о том, зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен.