Стреляли на 100+ км: в Украине проходят госиспытания испытания "Вільхи-М" (видео)

Базовый комплекс "Вільха" с 2018 года уже поставляется в ВСУ, модернизированная версия "Вільха-М" имеет почти вдвое большую дальность поражения — 140 км.

На одном из полигонов Одесской области проходят испытания 300-мм ракетного комплекса "Вільха-М". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Сообщается, что работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оцениваются специалистами государственной комиссии. По изучению итогов испытаний будет принято решение о принятии ракетного комплекса в войска.

В случае успешного завершения испытаний ракетный комплекс может поступить в войска уже в 2022 году.

Фото: АрміяInform

Комплекс "Вільха-М" — это модернизация уже принятой на вооружение системы "Вільха". Они обе имеют 300-мм ракеты, но отличие между ними заключается в дальности стрельбы. Базовая версия "Вільхи" имеет максимальную дальность стрельбы 70 км, а "Вільха-М" — 140 км. На испытаниях проводили стрельбу на околопредельную дистанцию.

Фото: скриншот

Ракетный комплекс разработан КБ "Луч" и полностью производится в Украине по замкнутому циклу.

Отметим, что на данный момент "Вільху-М" поставляют на экспорт для Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что о старте госиспытаний "Вільхи-М" заявлял Олег Урусский. По его словам, ракеты могут начать закупать для украинских РСЗО "Смерч".

Планируется, что Украина выделит 200 млрд гривен на ракетную программу до 2031 года.