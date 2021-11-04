Украина ведет переговоры с Египтом о продаже 300-мм РСЗО "Вільха-М" (фото)

Ранее появлялась информация, что египетская сторона также интересуется приобретением украинских танков "Оплот".

Египет ведет переговоры о приобретении 300-мм реактивной системы залпового огня "Вільха-М". Об этом сообщает Tactical Report.

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Египетские вооруженные силы ведут переговоры с госпредприятием КБ "Луч" по приобретению новой "Вільха-М". Деталей переговоров на данный момент нет. Также не сообщается, насколько далеко продвинулись переговоры. Отметим, что "Вільха-М" — это модернизированная версия советского РСЗО "Смерч".

"Вільха-М" предназначена для поражения бронированной и небронированной техники, живой силы противника, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленных объектов, наземных складов и других целей на дистанции до 130 км.

Ныне в Украине проходят испытания комплекса "Вільха-М". Стрельбы проводятся на предельную дистанцию свыше 100 км. По результатам испытаний будет приниматься дальнейшее решение о принятии РСЗО в Вооруженные силы. Ныне в войска поставляют версию "Вільха", имеющая вдвое меньшую дальность стрельбы — 70 км.

[ + – ] Вільха-М на параде независимости

Основные характеристики РСЗО "Вільха-М":

масса ракеты — 800 кг

масса боевой части — 170 кг

максимальная дальность — до 130 км

полный залп — 48 секунд

Напомним, КБ "Луч" начали производство "Вільхи" для ОАЭ. Также сообщалось, что Украина планирует выделить 200 млрд гривен на ракетную программу до 2031 года.

Ранее появлялась информация, что Египет может закупить украинские танки "Оплот".