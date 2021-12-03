КБ "Промінь" розробило новий ЗРК СД-300 із дальністю ураження понад 100 км (фото)

Розробка нового комплексу уніфікована із "Нептуном" на 70%. Сам зенітно-ракетний комплекс уже наполовину готовий.

Державне київське конструкторське бюро "Промінь" розробило новий зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії СД-300. Про це повідомляє Science Technology Ukraine.

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Повідомляється, що однією з переваг ЗРК є те, що він на 70% уніфікований з береговим ракетним комплексом "Нептун". СД-300 отримає таку саму пускову установку на шасі чеської Tatra та мобільний командний пункт. Також комплекс отримає коригувальний блок від високоточних реактивних снарядів РСЗВ "Вільха".

[ + – ] Характеристики СД-300 Фото: Укроборонпром

Комплектувальні ракети на 50% уже завершили заводські випробування: двигун, головка самонаведення та інерційні блоки. Також до складу комплексу потрапить наявна станція радіолокації "Фенікс" або РЛС 90К6Е. Їх розробляє запорізька компанія "Іскра".

Розробка зенітно-ракетного комплексу, як пишуть у виданні, дуже актуальна для України, оскільки на озброєнні стоять ще радянські зразки, які продовжують старіти. З урахуванням високого ступеня уніфікації та загальної готовності ЗРК, розробка буде створена у стислий термін.

Нагадаємо, в Україні проходили державні випробування "Вільхи-М". Стрілянина проходила на граничну дистанцію понад сто кілометрів.

При цьому гендиректор і генконструктор КБ "Промінь" Олег Коростельов заявляв, що РК "Нептун" можуть доопрацювати для роботи з наземними цілями. Однак для цього потрібне додаткове фінансування від Міноборони.