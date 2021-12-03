КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км (фото)

Разработка нового комплекса унифицирована с "Нептуном" на 70%. Сам зенитно-ракетный комплекс уже наполовину готов.

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" разработало новый зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия СД-300. Об этом сообщает Science Technology Ukraine.

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Сообщается, что одним из преимуществ ЗРК является то, что он на 70% унифицирован с береговым ракетным комплексом "Нептун". СД-300 получит такую же пусковую установку на шасси чешской Tatra и мобильный командный пункт. Также комплекс получит корректирующий блок от высокоточных реактивных снарядов РСЗО "Вільха".

[ + – ] Характеристики СД-300 Фото: Укроборонпром

Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция "Феникс" или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания "Искра".

Разработка зенитно-ракетного комплекса, как пишут в издании, очень актуальна для Украины так как на вооружении стоят еще советские образцы, которые продолжают устаревать. С учетом высокой степени унификации и общей готовности ЗРК, разработка будет создана в сжатые сроки.

Напомним, в Украине проходили государственные испытания "Вільхи-М". Стрельбы проходили на предельную дистанцию свыше ста километров.

При этом гендиректор и генконструктор КБ "Луч" Олег Коростелев заявлял, что РК "Нептун" могут доработать для работы по наземным целям. Однако для этого нужно дополнительное финансирование от Минобороны.