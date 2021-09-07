"Есть необходимые опции": РК "Нептун" могут доработать для работы по наземным целям

В техническом задании Минобороны есть пункт о создании воздушного варианта ракетного комплекса, но для этого нужно дополнительное финансирование.

Генеральный директор и генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев в интервью для "Тексты" рассказал о модернизации ракетного комплекса "Нептун".

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По словам Коростелева, противокорабельный комплекс могут переделать под уничтожение наземных целей, но для этого его нужно доработать.

"Нептун" может быть доработан и использоваться как крылатая ракета низкого полета по наземным целям. Для этого у нее есть все конструктивные необходимые опции. Но этого должны захотеть военные, я не могу рисовать то сам для себя! Мы действуем строго по правилам, установленным законом", — рассказал генеральный конструктор.

Военные, по словам Коростелева, отбрасывают предложения говоря, что "этого не нужно, это не правильно, а правильно вот это (тактико-техническое задание)". Однако при этом в тактико-техническом задании прописана версия по созданию воздушной версии "Нептуна", для ее создания нужны средства.

При этом ситуация с противовоздушной обороной в стране такова, что через три-четыре года не чего будет ремонтировать и из чего-либо стрелять. Многие системы остались от СССР, а новые за 30 лет так и не закупались.

[ + – ] "Нептун" на параде 24 августа Фото: Defense Express

Нептун — береговой мобильный противокорабельный ракетный комплекс. Его разработали в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями. Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части — 150 кг. Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Напомним, на параде в честь Дня независимости впервые прошел ракетный комплекс "Нептун".

15 марта в ВМСУ передали первые образцы ракетного комплекса "Нептун". Всего планируется поставка трех дивизионов в ВМСУ. А в июне 2020 комплекс успешно завершил государственные испытания.