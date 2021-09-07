"Є необхідні опції": РК "Нептун" можуть доопрацювати для роботи по наземних цілях

В технічному завданні Міноборони є пункт про створення повітряного варіанту ракетного комплексу, але для цього потрібно додаткове фінансування.

Генеральний директор і генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю для "Тексти" розповів про модернізацію ракетного комплексу "Нептун".

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За словами Коростельова, протикорабельний комплекс можуть переробити під знищення наземних цілей, але для цього його потрібно доопрацювати.

"Нептун" може бути допрацьований і використовуватися як крилата ракета низького польоту по наземних цілях. Для цього в нього є всі конструктивні необхідні опції. Але цього повинні захотіти військові, я не можу малювати то сам для себе! Ми діємо строго за правилами, встановленими законом", — розповів генеральний конструктор.

Військові, за словами Коростельова, відкидають пропозиції, кажучи, що "цього не потрібно, це не правильно, а правильно ось це (тактико-технічне завдання)". Однак при цьому в тактико-технічному завданні прописана версія зі створення повітряної версії "Нептуна", для її створення потрібні кошти.

При цьому ситуація з протиповітряною обороною в країні така, що через три-чотири роки не чого буде ремонтувати і з чого стріляти. Багато систем залишилися від СРСР, а нові за 30 років так і не закуповувалися.

[ + – ] "Нептун" на параді 24 серпня Фото: Defense Express

"Нептун" — береговий мобільний протикорабельний ракетний комплекс. Його розробили у 2018 році силами КБ "Луч" в кооперації з багатьма іншими українськими підприємствами. Калібр ракет для запуску коливається від 340 мм до 420 мм, в залежності від ракети. Вага бойової частини — 150 кг. Дальність стрільби від 7 до 280 км.

Нагадаємо, на параді на честь Дня незалежності вперше пройшов ракетний комплекс "Нептун".

15 березня в ВМСУ передали перші зразки ракетного комплексу "Нептун". Всього планується поставка трьох дивізіонів у ВМСУ. А в червні 2020 комплекс успішно завершив державні випробування.