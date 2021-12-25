В Украину прибыла партия шасси Tatra для создания РСЗО "Буревій" (фото)

Разработка призвана заменить советские "Ураганы". Чешское шасси станет базой для всех образцов ракетной, реактивной и артиллерийского вооружения.

Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси чешской компании Excallibur Army для реактивной системы залпового огня "Буревій". Об этом сообщает Defense Express.

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На госпредприятие прибыло 16 шасси Tatra T815-7, выполненных по колесной формуле 8х8. Их приняли специалисты из "Укрспецэкспорта". Сообщается, что шасси были доработаны чехами в соответствии с требованиями ВСУ. Доработки затронули установку направляющих и систему управления огнем "Буревія". Их создали в Центральном Научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВСУ.

Фото: Defence Express

Грузовик имеет бронированную кабину, защищающую военных от пуль и осколков. В кабине предусмотрено место для личного оружия бойцов, а также крепление радиостанций. Также на шасси поставили автоматическую трансмиссию Allison с возможностью буксировки.

Министерство обороны Украины выбрало шасси Tatra как унифицированное решение для всех тяжелых артиллерийских, ракетных, реактивных и ряда других систем. Чешское шасси обладает большим запасом грузоподъемности, составляющий 24,5 тонны.

Как пишут в издании, уже сейчас весь РК "Нептун" перешел на Tatra с КрАЗ. В дальнейшем ракетная система "Вільха" также перейдет на чешское шасси с белорусского МАЗ-7310.

Что известно о создании РСЗО "Буревій"

"Шепетовский ремонтный завод" изготавливает всю огневую часть системы, включая пакет направляющих и систему управления огня. Украинская разработка способна использовать реактивные снаряды "Урагана", а также новые снаряды от КБ "Южное" с дальностью поражения 65 км (у стандартного снаряда "Урагана" дальность составляет 35 км).

"Буревій" оснастили системой обмена информацией на поле боя. Благодаря этом РСЗО способна работать в паре с беспилотниками и другими элементами ударно-разведывательного контура. Это позволит минимизировать до считанных минут время от обнаружения до уничтожения цели.

Разработка прошла огневые испытания в 2020 году. Ее позиционируют как замену советских "Ураганов".

Напомним, КБ "Луч" ведет переговоры с Египтом о продаже РСЗО "Вільха-М".

Также сообщалось, что КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км.