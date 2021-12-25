В Украину прибыла партия шасси Tatra для создания РСЗО "Буревій" (фото)
Разработка призвана заменить советские "Ураганы". Чешское шасси станет базой для всех образцов ракетной, реактивной и артиллерийского вооружения.
Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси чешской компании Excallibur Army для реактивной системы залпового огня "Буревій". Об этом сообщает Defense Express.
На госпредприятие прибыло 16 шасси Tatra T815-7, выполненных по колесной формуле 8х8. Их приняли специалисты из "Укрспецэкспорта". Сообщается, что шасси были доработаны чехами в соответствии с требованиями ВСУ. Доработки затронули установку направляющих и систему управления огнем "Буревія". Их создали в Центральном Научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВСУ.
Грузовик имеет бронированную кабину, защищающую военных от пуль и осколков. В кабине предусмотрено место для личного оружия бойцов, а также крепление радиостанций. Также на шасси поставили автоматическую трансмиссию Allison с возможностью буксировки.
Министерство обороны Украины выбрало шасси Tatra как унифицированное решение для всех тяжелых артиллерийских, ракетных, реактивных и ряда других систем. Чешское шасси обладает большим запасом грузоподъемности, составляющий 24,5 тонны.
Как пишут в издании, уже сейчас весь РК "Нептун" перешел на Tatra с КрАЗ. В дальнейшем ракетная система "Вільха" также перейдет на чешское шасси с белорусского МАЗ-7310.
Что известно о создании РСЗО "Буревій"
"Шепетовский ремонтный завод" изготавливает всю огневую часть системы, включая пакет направляющих и систему управления огня. Украинская разработка способна использовать реактивные снаряды "Урагана", а также новые снаряды от КБ "Южное" с дальностью поражения 65 км (у стандартного снаряда "Урагана" дальность составляет 35 км).
"Буревій" оснастили системой обмена информацией на поле боя. Благодаря этом РСЗО способна работать в паре с беспилотниками и другими элементами ударно-разведывательного контура. Это позволит минимизировать до считанных минут время от обнаружения до уничтожения цели.
Разработка прошла огневые испытания в 2020 году. Ее позиционируют как замену советских "Ураганов".
Напомним, КБ "Луч" ведет переговоры с Египтом о продаже РСЗО "Вільха-М".
Также сообщалось, что КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км.