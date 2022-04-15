Чехія відправила Україні десятки установок реактивного вогню "Vampire" та САУ Dana (фото)

Якщо RM-70 Vampire — це чехословацький аналог "Граду", то САУ Dana — це сучасний зразок озброєння зі 152-мм гарматою.

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Чехія передала Україні партію озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire та САУ Dana. Про це повідомляє УкрАвтопром.

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В Україну вже надійшли чехословацькі аналоги БМ-21 "Град" на озброєння ЗСУ. РСЗВ Vampire розроблений у 1970-х роках у Чехословаччині. Вона має перевагу над радянським аналогом у тому, що її легше перезаряджати. На ручне перезарядження 40 напрямних у Градах необхідно від години до двох. А тут встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні на 180 градусів, а потім встановлюється з нульовим градусом підйому. Тобто в напрямні подаються відразу 40 ракет зі стелажа.

[ + – ] Чеська РСЗВ вже в Україні

За даними проєкту Oryx, ЗСУ отримали 20 "Вампірів" і стільки ж 152-мм САУ Dana.

[ + – ] Dana M2 на випробуваннях у ЗСУ Фото: Defence Express

Dana М2 — це чеська самохідна артилерійська установка, яка має низку переваг, якщо порівняти з іншими САУ у ЗСУ. Її порівнюють із радянською "Акацією", в Міноборони заявляли, що вона має такі переваги:

швидкість руху 80 км/год проти 60 км/год

витрата палива 60-100 л на 100 км проти 180-220 в "Акації"

вища скорострільність 5 пострілів на хвилину замість 4

наведення по БПЛА в автоматичному режимі

дальність стрільби однаковими снарядами вища за 18,2 км проти 17,4 в "Акації".

Ексміністр оборони Андрій Таран заявляв, що Dana M2 — це як пересісти з Жигуля на Мерседес.

Раніше в планах Міноборони була закупівля 26 одиниць Dana M-2 з можливістю часткової локалізації виробництва в Україні. Це коштуватиме бюджету 40,3 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні 2021 року ЗСУ проводили випробування чеської САУ Dana. Також 8 лютого 2022 повідомляли, що Шепетівський завод закупив РСЗВ Vampire. Журналісти припускали, що ціль полягала у вивченні артилерійської частини установки.