Чехія відправила Україні десятки установок реактивного вогню "Vampire" та САУ Dana (фото)
Якщо RM-70 Vampire — це чехословацький аналог "Граду", то САУ Dana — це сучасний зразок озброєння зі 152-мм гарматою.
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Чехія передала Україні партію озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire та САУ Dana. Про це повідомляє УкрАвтопром.
В Україну вже надійшли чехословацькі аналоги БМ-21 "Град" на озброєння ЗСУ. РСЗВ Vampire розроблений у 1970-х роках у Чехословаччині. Вона має перевагу над радянським аналогом у тому, що її легше перезаряджати. На ручне перезарядження 40 напрямних у Градах необхідно від години до двох. А тут встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні на 180 градусів, а потім встановлюється з нульовим градусом підйому. Тобто в напрямні подаються відразу 40 ракет зі стелажа.
За даними проєкту Oryx, ЗСУ отримали 20 "Вампірів" і стільки ж 152-мм САУ Dana.
Dana М2 — це чеська самохідна артилерійська установка, яка має низку переваг, якщо порівняти з іншими САУ у ЗСУ. Її порівнюють із радянською "Акацією", в Міноборони заявляли, що вона має такі переваги:
- швидкість руху 80 км/год проти 60 км/год
- витрата палива 60-100 л на 100 км проти 180-220 в "Акації"
- вища скорострільність 5 пострілів на хвилину замість 4
- наведення по БПЛА в автоматичному режимі
- дальність стрільби однаковими снарядами вища за 18,2 км проти 17,4 в "Акації".
Ексміністр оборони Андрій Таран заявляв, що Dana M2 — це як пересісти з Жигуля на Мерседес.
Раніше в планах Міноборони була закупівля 26 одиниць Dana M-2 з можливістю часткової локалізації виробництва в Україні. Це коштуватиме бюджету 40,3 млн доларів.
Нагадаємо, у квітні 2021 року ЗСУ проводили випробування чеської САУ Dana. Також 8 лютого 2022 повідомляли, що Шепетівський завод закупив РСЗВ Vampire. Журналісти припускали, що ціль полягала у вивченні артилерійської частини установки.