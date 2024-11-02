Президент Чехії дозволив громадянам країни приєднатися до ЗСУ: що відомо

Петро Павел дав добро на вступ до лав Збройних сил України десяткам громадян Чехії. Згідно із законодавством, чехи мають отримати особливий дозвіл президента, якщо вирішили приєднатися до воєнізованих формувань за кордоном.

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Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних Сил України. Про це, як повідомляє Чеське радіо, заявив прес-секретар глави держави Філіп Платош.

Він зазначив, понад 180 чехів звернулися до президента з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

Скільки з цих заяв було відхилено і з яких причин, інформації немає.

Згідно з чинним у республіці законодавством, жителям Чехії заборонено приєднуватися до закордонних військових формувань або приватних військових компаній без схвалення президента. Це правило поширюється не тільки на чехів, а й на іноземних громадян, які отримали посвідку на проживання в країні.

Зазначимо, що чеський державний, військовий і політичний діяч Петр Павел став президентом Чехії навесні 2023 року. З 2015 по 2018 роки він керував військовим комітетом НАТО, ставши першим представником східноєвропейської держави на цій посаді.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №84/2024, який дозволяє проходити військову службу в Національній гвардії іноземцям та особам без громадянства. Іноземці мають право проходити військову службу за контрактом у рядовому, сержантському та старшинському складі.

У серпні Верховна Рада підтримала законопроєкт про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.