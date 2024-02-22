Зеленський дозволив іноземцям служити в Нацгвардії, – наказ

Добровольцям з інших країн запропонують підписати контракт від 3 до 5 років. Для цього треба звернутись в місцевий ТЦК або безпосередньо військову частину.

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Президент України Володимир Зеленський підпис указ №84/2024, який дозволяє проходити військову службу в Національній гвардії іноземцям та особам без громадянства. Про це стало відомо з сайту українського президента.

21 лютого на сайті президента України опублікували указ, який вже набрав чинності. Він регламентує і дозволяє іноземцям або особам без громадянства служити в Національній гвардії України. Для проходження служби таким бійцям потрібно пройти перевірки, медичну комісію й підписати контракт з НГУ.

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Іноземці мають право проходити військову службу за контрактом в рядовому, сержантському і старшинському складі. У МВС мають визначити, які посади іноземці не зможуть займати. Для підписання контракту бійці з інших країн мають звернутись в ТЦК або до безпосередньої військової частини. Також зазначається, що на службу за контрактом в НГУ можуть претендувати і жінки, якщо у структурі будуть вакантні військові посади.

Військові частини мають перевіряти іноземців за такими фактами:

попереднє вивчення особистих якостей іноземців до прийняття на військову службу;

отримання письмової згоди іноземців на обробку персональних даних та на проведення перевірки поданих ними відомостей;

перевірка відомостей, поданих іноземцями;

направлення на медичне обстеження до закладів охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України;

професійно-психологічний відбір;

перевірка рівня фізичної підготовки;

оформлення особових справ іноземців.

Перший контракт для рядового буде на 3 роки, на позиції сержантського і старшинського складу — строком від 3 до 5 років. За бажання контракт можна буде подовжити на термін від 1 до 10 років.

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