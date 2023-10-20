"Я вступаю в російську армію": непальці їдуть воювати за ЗС РФ проти України, – NYT

Непал — це одна з найбідніших країн в Азії, тому молодики часто йдуть в російську армію, щоб отримати зарплату майже 800 доларів та перспективу отримати громадянство РФ. Частина з них також йдуть в Інтернаціональний легіон ЗСУ.

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Непал знаходиться далеко від України, але це не заважає молодим непальцям їхати воювати на боці ЗСУ та ЗС РФ. Про це йдеться в репортажі The New York Times.

"Я пішов до російської армії!" — вигукнув під час телефонної розмови з сестрою Сандіп Тапалія, безробітний лаборант.

Молодша сестра Шанта не могла в це повірити.

"Ти з глузду зʼїхав? Тебе покусали скажені собаки? Чи ти не знаєш, що там гинуть тисячі людей? Для них ти ніщо", — казала у відповідь Шанта братові.

Сандіп хотів вивчитись в РФ та поїхати жити в Іспанію, але загинув під Бахмутом

Проте Сандіп залишився при своєму. Він став медбратом в ЗС РФ. Його заманила зарплата близько 750 доларів на місяць та можливість отримати російське громадянство за рік служби в армії РФ. Менш ніж за місяць його відправили на фронт під Бахмут. Через якийсь час Сандіп перестав виходити на звʼязок. Зʼясувалось, що непальця поховали 14 липня на кладовищі в російському Іваново. Шанта хоче поїхати на російське кладовище, щоб привезти додому останки свого брата. Але непальські чиновники в Москві сказали їй, що російська армія не дозволить цього зробити.

Сандіпа заховали в російському Іваново після штурмів Бахмута Фото: The New York Times

У виданні зазначають, що такі історії є непоодинокими. Сотні непальців воюють на боці РФ та України.

Урядовці повідомили журналістам, що більшість громадян Непалу воюють на боці РФ, меншість в складі Інтернаціонального легіону на боці ЗСУ. Через це підвищується ймовірність, що непальці будуть вбивати один одного, що викликає тривогу в урядовців.

"Якщо така ситуація триватиме, непальці вбиватимуть один одного на російсько-українській війні. Я відчуваю себе винним, бачачи все це перед очима. Це злочинно", — заявив член парламентської коаліції Раджендра Баджгайн.

Непал одна з найбідніших країн Азії. Країна має довгу історію, коли їхніх людей відправляли на чужі війни. Вони воювали на боці Британської імперії, щоб захопити Індію, а потім на боці британців у світових війнах. В сучасній історії непальці воювали в Іраку та Афганістані. Політики закликають молодих чоловіків триматися якомога далі від російсько-української війни, проте в них "не вистачає духу" зробити це, вважає Баджгайн.

"З 500 000 молодих людей, які щороку виходять на ринок праці, лише 80 000 або 100 000 отримують роботу в Непалі. Куди діваються всі інші?", — сказав Біной Баснят, непальський генерал у відставці, який зараз працює дослідником в Університеті Рангсіт в Таїланді.

За словами непальців, до програми РФ долучилися юнаки з Індії, Афганістану, Пакистану, Судану, Демократичної Республіки Конго і цілого сузір'я інших країн. Менш ніж через місяць після навчань їх відправляють воювати в Україну.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ писали, що Куба не проти, щоб громадяни воювали в ЗС РФ проти України.

20 жовтня в СБУ пояснили, чому РФ створює православні ПВК, та як вони воюють проти ЗСУ.