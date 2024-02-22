Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии, — указ
Добровольцам из других стран предложат подписать контракт от 3 до 5 лет. Для этого надо обратиться в местный ТЦК или непосредственно воинскую часть.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №84/2024, который позволяет проходить военную службу в Национальной гвардии иностранцам и лицам без гражданства. Об этом стало известно с сайта украинского президента.
21 февраля на сайте президента Украины опубликовали указ, который уже вступил в силу. Он регламентирует и разрешает иностранцам или лицам без гражданства служить в Национальной гвардии Украины. Для прохождения службы таким бойцам нужно пройти проверки, медицинскую комиссию и подписать контракт с НГУ.Важно
Иностранцы имеют право проходить военную службу по контракту в рядовом, сержантском и старшинском составе. В МВД должны определить, какие должности иностранцы не смогут занимать. Для подписания контракта бойцы из других стран должны обратиться в ТЦК или в непосредственную воинскую часть. Также отмечается, что на службу по контракту в НГУ могут претендовать и женщины, если в структуре будут вакантные военные должности.
Воинские части должны проверять иностранцев по таким фактам:
- предварительное изучение личных качеств иностранцев до принятия на военную службу;
- получение письменного согласия иностранцев на обработку персональных данных и на проведение проверки представленных ими сведений;
- проверка сведений, представленных иностранцами;
- направление на медицинское обследование в учреждения здравоохранения Министерства внутренних дел Украины;
- профессионально-психологический отбор;
- проверка уровня физической подготовки;
- оформление личных дел иностранцев.
Первый контракт для рядового будет на 3 года, на позиции сержантского и старшинского состава — сроком от 3 до 5 лет. При желании контракт можно будет продлить на срок от 1 до 10 лет.
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