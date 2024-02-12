Война в Украине похожа на Первую мировую, но с дронами, — Интернациональный легион (фото)

Бывший рыбак с Фарер, который сейчас защищает Украину рассказал, что его батальон нашел доказательства массовых захоронений с признаками казней, которые, вероятно, осуществила ЧВК "Вагнер".

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Бывший рыбак с Фарерских островов по имени Бьорн сейчас защищает Украину в составе Интернационального легиона. О том, как попал на фронт, сложных учениях и почему хочет продолжать воевать защитник под позывным "Викинг" рассказал Euronews.

"Это другая война. Это не похоже на Ирак или Афганистан или любую другую войну. Это похоже на Первую мировую войну, только с беспилотниками. Ты бежишь через окопы, по бункерам. Даже бывшим солдатам нужно переучиться", — говорит "Викинг".

Как иностранец попал в украинскую армию

Бьорн путешествовал по Европе, когда ему позвонил его двоюродный брат, который присоединился к Интернациональному легиону в Украине в самом начале полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Мы разговаривали более часа. Он рассказал мне обо всех зверствах, которые россияне совершают против мирных жителей, против военнопленных", — рассказал мужчина изданию.

Вступление в Легион и интенсивные тренировки

Несмотря на уговоры родных, Бьорн поехал в Украину, где должен был пройти интенсивную подготовку, прежде чем стать на защиту украинского государства. По его словам, интенсивность тренировок такова, что их не проходят 40% людей. Начальная физическая подготовка длилась три-четыре недели. "Викинг" отметил, что похудел на 20 килограммов за пять недель. 26 человек тогда оставили обучение на полпути.

В целом подготовка длится два месяца, во время нее бойцы учатся в полном военном оборудовании, включая бронежилеты, которые могут весить до 20 кг — и все это при температуре 26 градусов тепла.

"Много ребят пришло. Они присоединились к Легиону, и через неделю они сказали, что у меня восемь лет опыта службы в армии, я рейнджер, майор, что-то другое, а потом покинули обучение", — подчеркнул военный.

Бьорн говорит, что около 20% новобранцев уходят после 2-5 миссий, потому что понимают, что "война — это ад".

Позывной "Викинг" и первые миссии

По словам иностранного защитника, все новобранцы имеют "неофициальный ритуал" и получают прозвища от других солдат.

"Бьорн — это "Викинг", это символ нордического наследия и высокого и крепкого телосложения", — говорится в сообщении.

Во время первой миссии Бьорна новобранцы прошли всего пару сотен метров, прежде чем дрон сбросил гранату на дом, в котором они были. Бойцам нужно было пройти три километра до фронта, где их продолжали обстреливать оккупанты.

"Я просто хотел вернуться домой", — рассказывает "Викинг" о своих первых миссиях.

Однако, как добавляют в издании, защитник выстоял и начал привыкать к грохоту и ударам артиллерии, минометов и всех других видов взрывов. Бьорн объяснил, что "как только начинаешь различать эти звуки, становишься более спокойными, потому что знаешь, как реагировать".

"Викинг" рассказал о молодых оккупантах без брони и касок

Как рассказывает иностранец, многие российские оккупанты не просто очень молодые, но и не имеют брони или касок. По его словам, некоторые из ВС РФ неопытные, и когда их отправляют на фронт, они теряются. Таких солдат россияне бросают на фронт первыми — рыть окопы и т.д., а потом идут более подготовленные захватчики.

"Викинг" говорит, что очень легко отличить российских десантников от призывников, потому что "призывники очень трусливые, начинают стрелять с 80-100 метров", и от страха делают выстрелы вслепую. Но вражеские десантники и профессиональные военные с большим опытом — очень агрессивны.

Враг на фронте прибегает к грязным приемам

Бьорн рассказал, что во многих городах, в частности в Бахмуте, российские солдаты держали жителей как заложников, чтобы использовать их как живой щит, ведь "знали, что украинцы не будут стрелять".

Батальон "Викинга" нашел доказательства массовых захоронений со "всеми признаками казни", которые, по его мнению, осуществила ЧВК "Вагнер". Он также видел видеозаписи изнасилования оккупантами женщин, или обстрелов из танков по детям.

Борьба за доброе дело

Мужчина отмечает, что на фронт его побуждает вернуться глубокое уважение к украинскому народу. По его словам, противник уничтожает все, включая села вблизи границы, где жили всего 20 человек.

Бьорн добавляет, что россияне намерены уничтожить все, что касается Украины, поэтому у защитника есть ощущение, что он борется "за доброе дело".

"Это так странно, что люди до сих пор верят, что Россия воюет против нацистов. Зеленский — еврей, премьер — еврей. Министр обороны — мусульманин. Здесь 20 этнических групп и 30 разных языков. Это все, кроме нацизма", — отмечает он.

Уроки войны и планы на будущее

По словам "Викинга", во время войны против российских оккупантов он научился ценить мелочи в жизни.

"Раньше я ненавидел ходить на детские театральные представления, но в дальнейшем я буду с удовольствием. Теперь я легко захожу внутрь... До войны я был заядлым трудоголиком, а теперь я солдат, который ценит мелочи в жизни", — уверяет защитник.

Военный добавил, что когда война закончится, он планирует вместе со своим 14-летним сыном наблюдать за извержением исландского вулкана.

"Видимо, на фронте мы остаемся людьми, а не просто пушечным мясом, из-за знания того, что за нами стоят гражданские люди, которые заботятся о том, чтобы мы были сыты, в тепле зимой, чтобы у нас был кофе, еда, сладости. Ощущение, что нас ценят и мы не одиноки", — резюмировал воин.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне завезли наемников из Малайзии на временно оккупированные территории Донецкой области. По данным Центра национального сопротивления, в рядах ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран.