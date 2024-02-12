Війна в Україні схожа на Першу світову, але з дронами, — Інтернаціональний легіон (фото)

Колишній рибалка з Фарер, який нині захищає Україну, розповів, що його батальйон знайшов докази масових поховань із ознаками страт, які, ймовірно, здійснила ПВК "Вагнер".

Related video

Колишній рибалка з Фарерських островів на імʼя Бйорн зараз боронить Україну в складі Інтернаціонального легіону. Про те, як потрапив на фронт, складні навчання та чому хоче продовжувати воювати, захисник під позивним "Вікінг" розповів Euronews.

"Це інша війна. Це не схоже на Ірак чи Афганістан чи будь-яку іншу війну. Це схоже на Першу світову війну, тільки з безпілотниками. Ти біжиш через окопи, по бункерах. Навіть колишнім солдатам потрібно перевчитися", — каже "Вікінг".

Як іноземець потрапив до українського війська

Бйорн мандрував по Європі, коли йому зателефонував його двоюрідний брат, який приєднався до Інтернаціонального легіону в Україні на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Ми розмовляли понад годину. Він розповів мені про всі звірства, які росіяни чинять проти мирних жителів, проти військовополонених", — розповів чоловік виданню.

Вступ до Легіону й інтенсивні тренування

Попри вмовляння рідних, Бйорн поїхав в Україну, де мав пройти інтенсивну підготовку, перш ніж стати на захист української держави. За його словами, інтенсивність тренувань така, що їх не проходять 40% людей. Початкова фізична підготовка тривала три-чотири тижні. "Вікінг" зазначив, що схуд на 20 кілограмів за п’ять тижнів. 26 осіб тоді залишили навчання на півдорозі.

Загалом підготовка триває два місяці, під час неї бійці навчаються в повному військовому обладнанні, включаючи бронежилети, які можуть важити до 20 кг, — і все це за температури 26 градусів тепла.

"Багато хлопців прийшло. Вони приєдналися до Легіону, і через тиждень вони сказали, що в мене вісім років досвіду служби в армії, я рейнджер, майор, щось інше, а потім покинули навчання", — наголосив військовий.

Бйорн каже, що близько 20% новобранців ідуть після 2-5 місій, тому що розуміють, що "війна — це пекло".

Позивний "Вікінг" і перші місії

За словами іноземного захисника, усі новобранці мають "неофіційний ритуал" і отримують прізвиська від інших солдатів.

"Бйорн — це "Вікінг", це символ нордичної спадщини й високої та міцної статури", — ідеться в повідомленні.

Під час першої місії Бйорна новобранці пройшли лише пару сотень метрів, перш ніж дрон скинув гранату на будинок, у якому вони були. Бійцям потрібно було пройти три кілометри до фронту, де їх продовжували обстрілювати окупанти.

"Я просто хотів повернутися додому", — розповідає "Вікінг" про свої перші місії.

Проте, як додають у виданні, захисник вистояв і почав звикати до гуркотів і ударів артилерії, мінометів і всіх інших видів вибухів. Бйорн пояснив, що "як тільки починаєш розрізняти ці звуки, стаєш спокійнішим, тому що знаєш, як реагувати".

"Вікінг" розповів про молодих окупантів без броні та касок

Як розповідає іноземець, багато російських окупантів не просто дуже молоді, але й не мають броні чи касок. За його словами, деякі з ЗС РФ недосвідчені, і коли їх відправляють на фронт, вони губляться. Таких солдатів росіяни кидають на фронт першими — рити окопи тощо, а потім ідуть підготовленіші загарбники.

"Вікінг" каже, що дуже легко відрізнити російських десантників від призовників, тому що "призовники дуже боягузливі, починають стріляти з 80-100 метрів" і від страху роблять постріли наосліп. Але ворожі десантники та професійні військові з великим досвідом — дуже агресивні.

Ворог на фронті вдається до брудних прийомів

Бйорн розповів, що в багатьох містах, зокрема в Бахмуті, російські солдати тримали жителів як заручників, аби використовувати їх як живий щит, адже "знали, що українці не стрілятимуть".

Батальйон "Вікінга" знайшов докази масових поховань зі "всіма ознаками страти", які, на його думку, здійснила ПВК "Вагнер". Він також бачив відеозаписи зґвалтування окупантами жінок і обстрілів із танків по дітях.

Боротьба за добру справу

Чоловік наголошує, що на фронт його спонукає повернутися глибока повага до українського народу. За його словами, противник знищує все, включно із селами поблизу кордону, де жили лише 20 людей.

Бйорн додає, що росіяни мають намір знищити все, що стосується України, тож у захисника є відчуття, що він бореться "за добру справу".

"Це так дивно, що люди досі вірять, що Росія воює проти нацистів. Зеленський — єврей, прем’єр — єврей. Міністр оборони — мусульманин. Тут 20 етнічних груп і 30 різних мов. Це все, крім нацизму", — зазначає він.

Уроки війни та плани на майбутнє

За словами "Вікінга", під час війни проти російських окупантів він навчився цінувати дрібниці в житті.

"Раніше я ненавидів ходити на дитячі театральні вистави, але надалі я буду з задоволенням. Тепер я легко заходжу всередину… До війни я був запеклим трудоголіком, а тепер я солдат, який цінує дрібниці в житті", — запевняє захисник.

Військовий додав, що коли війна закінчиться, він планує разом зі своїм 14-річним сином спостерігати за виверженням ісландського вулкана.

"Мабуть, на фронті ми залишаємося людьми, а не просто гарматним м’ясом, через знання того, що за нами стоять цивільні люди, які піклуються про те, щоб ми були ситі, у теплі взимку, щоб у нас була кава, їжа, солодощі. Відчуття, що нас цінують і ми не самотні", — резюмував воїн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни завезли найманців із Малайзії на тимчасово окуповані території Донецької області. За даними Центру національного опору, в лавах ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн.