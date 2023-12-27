Інтерес до України падає: чому не слід очікувати на великі хвилі іноземців у ЗСУ, – журналіст (відео)

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. За цей час хвиля інтересу з боку іноземців падає, відтак очікувати великих хвиль добровольців з інших країн в Україну не слід очікувати, вважає журналіст воєнного відділу Фокуса Олександр Матвієнко.

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Зацікавленість до війни в Україні у світі зменшується, через це навряд вдасться залучити більшу кількість добровольців з інших країн, ніж це було на початку російського вторгнення. Тим більше зараз набір до лав ЗСУ іноземців доволі складний та кропіткий — треба пройти комісії та перевірки. Про це в інтерв'ю зазначив Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокуса.

За його словами, українці не можуть ні на кого розраховувати, ніж на самих себе. Тому ці необхідні 500 тисяч мобілізованих, про яких зараз йде мова, не будуть набиратись за один день і це буде доволі довгий процес, який залежить від нововведень у новому законі про мобілізацію.

"Зайвою є думка, що за нас хтось буде воювати, — акцентує Олександр Матвієнко. — Як би це було можливо, то інші країни вже давно надали нам свої війська, а так ніхто не хоче помирати. Тому розраховувати на велику кількість добровольців чи найманців з іноземних країн не доводиться".

На боці ЗСУ воюють добровольці із РДК та легіону "Свобода Росії", зазначає журналіст. Він нагадує, що за словами голови ГУР Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка, в наступному році кількість операцій на території ворога буде збільшуватись. На думку Олександра Матвієнка, ці операції можуть бути збільшені як раз за рахунок іноземних добровольчих підрозділів.

Журналіст зазначає, що зараз діє активний рекрутинг до лав цих підрозділів з боку громадян Росії, які готові воювати проти режиму Путіна на боці України. Скоріше за все, ми невдовзі побачимо їхню роботу по законних воєнних цілях на території РФ.

Раніше Фокус писав, що трудові мігранти зіграють свою роль в розвалі РФ. На думку політолога Віктора Бобиренка, нові громадяни РФ з Таджикистану чи Узбекистану не розуміють, навіщо їм ризикувати життям за міфічний "руський мір".