Не хочуть вмирати за Путіна: трудові мігранти зіграють свою роль в розвалі РФ, — політолог (відео)

Нові громадяни РФ з Таджикистану чи Узбекистану не розуміють, навіщо їм ризикувати життям за міфічний "руський мір", стверджує політолог Віктор Бобиренко.

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Протестні настрої через мобілізацію трудових мігрантів і взагалі через мобілізаційні дії у Росії наростатимуть, але поки що не виллються в активні дії, адже етнічні групи зараз безпорадні та недостатньо об'єднанні в серйозні спільноти. Вони мають лише земляцтва, які дуже контрольовані російськими спецслужбами. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Віктор Бобиренко.

За його словами, навіть муфтії у мечетях є дуже лояльними до російської влади й хоча існують деякі медресе, де намагаються проводити роз'яснювальну роботу про неправильність війни з Україною, все одно вони знаходяться під наглядом спецслужб РФ.

"Саме тому на серйозний опозиційний процес зараз неможна розраховувати, — каже політолог. — Єдине на що є сенс сподіватись, це на своєрідне глухе бродіння з приводу безглуздя вмирати за якогось міфічного Путіна та міфічний "руський мір", який їм не потрібний".

Трудовим мігрантам, за твердженням експерта, потрібно тільки російське громадянство, щоб більш комфортно працювати й мати можливість перевезти до РФ свої сім'ї. Вони інвестують свою важку працю в майбутнє власних дітей і точно не збираються йти на смерть за Кремль. Але ця напруга обов'язково вдасться в знаки, коли Росія почне розвалюватись, вважає політолог, і центральноазійська складова майбутнього бунту буде страшною.

"Тут треба зазначати, що росіяни на соціальному рівні ділять громадян на вишу та нижчі раси, — акцентує Віктор Бобиренко. — Росіяни вже обійняли "теплі місця в штабах та якомога далі від лінії фронту, а посилати в криваві атаки будуть саме представників центрально-азійських народів, що отримали громадянство РФ".

Раніше Фокус розповідав, що російська 201-а військова база в Душанбе, порожніє. Солдатів та офіцерів кидають на фронт на сході України.