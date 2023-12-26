Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Эксклюзивы

Не хотят умирать за Путина: трудовые мигранты сыграют свою роль в развале РФ, — политолог (видео)

армия РФ, мобилизация
Фото: РБК | В РФ активно мобилизуют выходцев из Центральной Азии

Новые граждане РФ из Таджикистана или Узбекистана не понимают, зачем им рисковать жизнью за мифический "русский мир", утверждает политолог Виктор Бобыренко.

Related video

Протестные настроения из-за мобилизации трудовых мигрантов и вообще из-за мобилизационных действий в России будут нарастать, но пока не выльются в активные действия, ведь этнические группы сейчас беспомощны и недостаточно объединены в серьезные сообщества. Они имеют только землячества, которые очень контролируются российскими спецслужбами. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Виктор Бобыренко.

По его словам, даже муфтии в мечетях очень лояльны к российской власти и хотя существуют некоторые медресе, где пытаются проводить разъяснительную работу о неправильности войны с Украиной, все равно они находятся под наблюдением спецслужб РФ.

"Именно поэтому на серьезный оппозиционный процесс сейчас нельзя рассчитывать, — говорит политолог, — Единственное на что есть смысл надеяться, это на своеобразное глухое брожение по поводу бессмысленности умирать за какого-то мифического Путина и мифический "русский мир", который им не нужен".

Трудовым мигрантам, по утверждению эксперта, нужно только российское гражданство, чтобы более комфортно работать и иметь возможность перевезти в РФ свои семьи. Они инвестируют свой тяжелый труд в будущее собственных детей и точно не собираются идти на смерть за Кремль. Но это напряжение обязательно удастся в знаки, когда Россия начнет разваливаться, считает политолог, и центральноазиатская составляющая будущего бунта будет страшной.

"Здесь надо отмечать, что россияне на социальном уровне делят граждан на высшую и низшие расы, — акцентирует Виктор Бобыренко, — Россияне уже заняли "теплые места" в штабах и как можно дальше от линии фронта, а посылать в кровавые атаки будут именно представителей центральноазиатских народов, получивших гражданство РФ".

Ранее Фокус рассказывал, что российская 201-я военная база в Душанбе, пустеет. Солдат и офицеров бросают на фронт на востоке Украины.