"Я выполнил свой долг": сеть всколыхнуло прощальное письмо 22-летнего бойца ВСУ из Франции

В личных вещах Андреаса, которые отдали родным бойцы Интернационального легиона мама нашла записку с указанием для семьи, где искать его последние слова в телефоне.

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В Украине 16 февраля 2023 года в районе Сватово Луганской области погиб 22-летний доброволец из Франции Андреас Галлоцци с позывным "Френчи". Последние слова защитника в годовщину его смерти обнародовал в Facebook его знакомый Оливер Жуэ, а украинский перевод текста сделала Елизавета Юхнова.

Андреасу Галлоцци было 22 года, он родом из Бургундии и всегда мечтал быть военным. Когда в Украине началось полномасштабное вторжение РФ, он вступил в Интернациональный легион ВСУ.

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В телефонных разговорах с мамой Эдит он повторял: "Мама, мне хорошо там, где я сейчас; я знаю, для чего я приехал; я понимаю, на что я иду". Однажды на передовой, он ей сказал: "Мама, здесь 14-18 (*годы Первой мировой войны) в XXI веке".

Его двоюродный дедушка погиб в первой мировой войне.

Андреас Галлоцци

В личных вещах Андреаса, которые отдали родным бойцы Интернационального легиона мама нашла записку с указанием для семьи, где искать его последние слова в телефоне.

Андреас служил в Интернациональном легионе

"Война — это проклятие человечества, потому, что война никогда не умирает. Всегда будут справедливые причины, за которые стоит сражаться и умирать при необходимости, бороться против сумасшедших, которые хотят разрушить все, что их окружает ради собственного Эго...ничего другого кроме мелочей", — была слова в записке.

К этой записке защитник Украины добавил еще одну с пометкой "последние слова".

Андреас с мамой

Текст записки

"Моя самая дорогая мама, дорогая семья, мои верные друзья. Для меня война закончилась, но я ни о чем не жалею, я видел достаточно героизма и ужасов. Я молюсь, чтобы ваша судьба была более милостива. Наша жизнь коротка. Я благодарен небу за все радости, за все счастье, и испытания, которые приготовила мне судьба. Моя жизнь была прекрасна и почти наполнена.

Эти несколько фраз будут моими последними.

Я прожил свои последние часы, просматривая все фото с вами, мои драгоценные воспоминания. Только чудо могло меня спасти. Я знал, что эта миссия могла быть слишком опасной, однако я человек упрямый, я не хотел оставлять своих друзей ехать самим в центр этого ада.

Война делает людей сумасшедшими. Я выполнил свой долг, отстоял честь Франции, Украины и Европы. Я не испытываю никаких угрызений совести относительно отъезда в Украину, я нашел смысл своей жизни и своих убеждений. Единственное о чем сожалею, возможно, это то, что я не имел времени полюбить кого-то всем своим сердцем.

Я надеюсь вы найдете силы меня простить и Господь хотел бы возможно соединить нас на небе или в другом месте, разъединив нас на этой земле.

Не забывайте никогда солдат, погибших за правое дело.

Я никогда вас не забуду, я люблю вас".

Последние слова были написаны 1 февраля 2023 года. Андреас погиб в бою возле Сватово, на востоке Украины, против русских, 16 февраля 2023 года.

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