Парень с Луганщины стал одним из лучших пилотов Су-25 в Воздушных силах Украины. Он погиб 7 февраля через 17 минут после вылета.

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30-летний Владислав Рыков — полный кавалер орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" и был одним из лучших украинских летчиков-штурмовиков, образцом — для своих, ужасом — для оккупантов. Он совершил 385 боевых вылетов, а во время последнего его сбила российская ракета. Трагическую историю жизни украинского аса рассказали в Генштабе ВСУ.

В 6 лет бандиты убили всю семью

Влад был родом из Луганской области. Когда ему было 6 лет бандиты убили всю его семью. Он получил ранения и остался живым. Впоследствии у него появился настоящий ангел-хранитель, которого он будет называть родным отцом.

Отец Влада — тот самый ангел-хранитель Юрий Покусай — пилот, председатель ОО "Гражданский воздушный патруль" Юрий Покусай. Мужчина оформил опеку над мальчиком, когда узнал, что тот потерял всех родных.

"Сын постоянно проводил со мной время на аэродромах, школьником я покатал его на легкомоторном самолете. Он так горел небом! Потом создал для Владика и его друзей Авиационный учебный кадетский центр. Центр до сих пор функционирует, многие нынешние герои являются его воспитанниками. Поэтому, когда пришло время выбирать вуз, даже вопроса не стояло — только ХНУВС (Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба — ред.) Моя жизнь тесно связана с авиацией, поэтому мы часами могли обсуждать различные профессиональные моменты. А с начала широкомасштабного вторжения еще и "работали" рядом, сын — в боевом штурмовике, я — с гражданским воздушным патрулем", — рассказал Юрий Покусай

Он добавил, что иногда случалось так, что пуски по ним осуществляли почти одновременно.

"Па, ты там все ракеты собрал?" — в шутку спрашивал сын, а я лишь радовался, какой он деловой вырос. Почему-то всегда самоуверенно думал, что с ним все будет хорошо. Я очень рано стал отцом и, к сожалению, очень рано потерял сына", — говорит отец Владислава.

Пытались убить чуть ли не каждый день

Когда Владиславу Рыкову исполнилось 28 лет, началась полномасштабная война РФ против Украины. Он почти сразу сел за штурвал самолета.

"Его пытались убить чуть ли не каждый день. Харьковщина, Киевщина, Донетчина, Луганщина, вражеские истребители и ПВО. Мужчину спасали профессионализм, стрессоустойчивость и жажда победы! Р*шисты были убеждены, что — "Авиации в Украине уже не существует!" Но глубоко ошибались. Влад уверенно выжигал оккупантов и их технику", — рассказывают в Генштабе.

За мужество и профессионализм Влад стал полным кавалером орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" и одним из лучших украинских летчиков-штурмовиков.

Ему оставалось жить 17 минут.

30-летний Владислав Рыков совершил 385 боевых вылетов. Последний полет был 7 февраля 2024 года.

"Это был обычный боевой день. Утро 7 февраля. Типовая задача — огневое поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка. Все, как обычно. Влад пожал руку. Вылет... Жить ему оставалось 17 минут", — вспоминает Герой Украины подполковник Ростислав Лазаренко, командир Владислава.

Он рассказал, что следил за парой штурмовиков ВСУ на пункте управления и видел истребитель противника. Ракета Р-37, которую оккупанты уже достаточно давно не использовали, не оставила Владу шансов.

"Доли секунды. Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире. Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно "насыпали" р*шистам. Конечно, до последнего надеялся, что Влад каким-то чудом, несмотря на низкую высоту, сумел катапультироваться, что он жив, сейчас мы его заберем, а потом долго вместе все будем обсуждать", — рассказал Лазаренко.

Владислав Рыков

Он признался, что Влад был очень ценен для него и он старался его беречь.

У Владислава был позывной — "MAGIC", что в переводе с английского "магия". Ему его дали за виртуозный стиль пилотирования.

"Я видел в нем будущего командира, на случай если я погибну. Он прикрывал меня — и не только в небе, всегда был рядом, все проблемы мы решали вместе, общались десятки раз в день. На самом деле, я продолжу с ним общаться. Только теперь это будут только монологи. Первый боевой вылет после потери кого-то из собратьев я часто делал именно вместе с Владом. Так сказать "полет чести". На этот раз его придется делать самостоятельно, как и многие вещи в жизни. уже без Влада мы пересядем на F-16. Он был одним из лучших учеников на курсах английского языка и мечтал о современных самолетах, которые смогут лучше защитить Украину и победить врага", — рассказал Лазаренко.

Подполковник Ростислав Лазаренко и жена Владислава Рыкова

У Влада осталась жена и маленькая дочь Мира. Командир обещает — всегда будет поддерживать их.

"Мы давно договорились с Владом, если погибнет кто-то из нас, то другой будет заботиться о его семье. Влад очень любил своих девушек, полтора года с начала вторжения практически не виделся с семьей и очень расстраивался из-за этого. Поэтому арендовал квартиру относительно недалеко от расположения подразделения и наконец начал чаще их обнимать. Я близко знаю его жену, часто играл с дочкой. Теперь Влада нет и за них отвечаю я, обещание нужно выполнять", — говорит командир Влада.

Юрий Покусай, Ростислав Лазаренко и семья Владислава Рыкова

Владиславу Рыкову посмертно присвоено воинское звание "полковник". Его похоронили на Аллее Славы в Виннице. Он никогда не жил в этом городе, но мечтал здесь поселиться после победы.

Напомним, что летчик ВСУ с Волыни Владислав с позывным "Волыняка" на своем вертолете смог избежать вражеской атаки из ПЗРК во время выполнения боевого задания.