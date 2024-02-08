385 боевых вылетов: на фронте погиб летчик Су-25 Владислав Рыков

Офицер погиб 7 февраля во время выполнения боевого задания. У него осталась жена и маленькая дочь.

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Во время выполнения боевого задания погиб летчик штурмовика Су-25 Владислав Рыков. Об этом сообщает его побратим Ростислав Лазаренко в Инстаграме.

7 февраля во время выполнения боевого задания погиб Владислав Рыков. По словам Ростислава Лазаренко, Рыков прикрывал его с начала полномасштабной войны.

"Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов — это был лучший летчик и командир, которого я знал", — написал Лазаренко.

Владислав Рыков погиб 7 февраля

У погибшего офицера осталась жена и маленькая дочь. По ссылке доступен сбор для помощи семье Рыкова.

Лазаренко отдельно отмечает, что Владислав был мало известен публично, но делал много очень важной работы. Позднее он подробнее расскажет его историю.

Напомним, 7 января стало известно, что на войне погиб 23-летний летчик с позывным Blue Helmet. Он управлял истребителем МиГ-29.

15 декабря в Воздушных силах рассказали, почему МиГ-29 не может эффективно выполнять задачи с имеющимся вооружением.