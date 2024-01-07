На войне погиб 23-летний летчик с позывным Blue Helmet

Украинский военный управлял истребителем МиГ-29. Он отдал свою молодость защите государству. Украина теряет лучших своих сыновей, написал летчик Karaya.

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Защищая небо Украины погиб 23-летний летчик Владислав с позывным Blue Helmet. Об этом сообщила любимая девушка Евгения Нестеренко в Instagram.

Владислав был летчиком истребителя МиГ-29. 7 января Евгения сообщила о гибели Blue Helmet.

Сообщение о гибели летчика Blue Helmet

"Не хватает слов, чтобы выразить все мысли. Только 23 года, он отдал свою молодость военному делу, защите нашего государства. Украина теряет лучших своих сыновей", — написал побратим Владислава летчик с позывным Karaya.

Сториз Карая о гибели Владислава

Обстоятельства гибели на данный момент неизвестны.

Важно

"Взлетали как можно ближе": Игнат рассказал об авиакатастрофе на Житомирщине, в которой погиб "Джус"

Добавим, 15 декабря в Воздушных силах рассказали, почему МиГ-29 не может эффективно выполнять задачи с имеющимся вооружением. Летчик МиГ-29 Александр сказал, что самолеты физически и морально устарели несмотря на то, что их переоборудовали под определенное западное вооружение.

Напомним, 26 августа в авиакатастрофе погибли трое украинских летчиков: "Джус", "Минка" и "Проказин".

15 декабря полковник 12-й бригады армейской авиации Дмитрий Кулькевич рассказал, что Украина уже несколько месяцев ведет переговоры, чтобы получить от США вертолеты AH-1Z Viper.